“شوف اسمك”.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ينتظر الكثير من المواطنين إصدار الإعلان الذي يُعلن فيه أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، حيث تقوم الوزارة حالياً بفحص وتدقيق جميع الطلبات المُقدمة لضمان صرف الرعاية للمستحقين فقط، بعد التحقق من توافر الشروط فيهم، الهدف من ذلك هو توجيه الرعاية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجاً وضمان استفادة الأشخاص المناسبين من البرنامج.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أعادت الحكومة العراقية تنفيذ برنامج جديد للرعاية الاجتماعية بهدف دعم المواطنين الأكثر احتياجًا، ومن المقرر إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة “مظلتي” التابعة لوزارة العمل العراقية، ويمكن للمواطنين الدخول إلى هذه المنصة للتحقق من أهليتهم للاستفادة من البرنامج، حيث توفر المنصة خدمات إلكترونية مثل تحديد السكن وملء استمارات الرعاية الاجتماعية.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة لعام 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة “مظلتي“. البحث عن الخدمات الإلكترونية واختيارها. اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية من القائمة المتاحة. تحديد “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024”. إدخال رقم الوجبة ومحافظة الإقامة. كتابة الرقم القومي بطريقة صحيحة والضغط على زر الاستعلام. يتم عرض الكشوف بصيغة PDF للمتقدم للاطلاع عليها.

بعد استعلام المواطنين عن أسمائهم في الرعاية الاجتماعية باستخدام الخطوات المذكورة أعلاه، يجب التنويه بأنه يمكن تنزيل الكشوف على الجهاز الشخصي بالضغط على زر “تنزيل”، ويمكن للمواطنين استعراض الكشوف بسهولة وسرعة بهذه الطريقة، ويجب ملاحظة أن الأسماء التي يتم استعلامها وتنزيلها ستكون موضوعة للاعتماد من قبل الوزير، بعد التدقيق في الطلبات المقدمة من قبل المواطنين، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه الأسماء قريبًا بمجرد اكتمال التدقيق.