الواتس رجع عندك ولا لسه!.. عُطل مفاجئ يضرب الواتساب

واجه ملايين من مستخدمي تطبيقات ميتا عُطل فني في تطبيق الواتساب وخروجه عن العمل خلال الدقائق الماضية في عدد من الدول والمناطق حول العالم، مما اشتكي بعض من المستخدمين عن عدم قدرتهم في إرسال واستقبال الرسائل على قائمتهم، إضافة إلى أنه لم يكن الأول من نوع بل واجه في وقت سابق بعض الأعطال الأخرى التي تم الكشف عن أسبابها بشكل واضح.

عُطل فني يضرب الواتساب

وخلال الدقائق الماضية، عاد التطبيق إلى طبيعته مرة أخرى للعمل بشكل ملائم وسليم في إرسال واستقبال الرسائل وكذلك الملفات التي يقوم المستخدم بإرسالها، إضافة إلى أن مطوري التطبيق يقومون بحل مثل هذه المشاكل التكنولوجيا في أسرع وقت أمام ملايين المستخدمين حول العالم، نظرًا لأهميته التطبيق الكبيرة التي لا يمكن الإستغناء عنها.

خطوات تنزيل تطبيق واتساب بعد العُطل

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بتنزيل تطبيق الواتساب بعد العُطل الأخير، وفقًا لما يلي:-