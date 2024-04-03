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“السيارة عليها كام ur.gov.iq“ الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني بالعراق 2024 وقيم الغرامات
غرامات المرور العامة الرقم الالماني، في إطار حرص الحكومة العراقية على إراحة مواطنيها والتيسير عليهم وتوفير وقتهم وجهودهم قامت بإطلاق خدمة الكترونية تمكن المستخدم من الإطلاع على المخالفات المرورية الموقعة عليه وقيمة الغرامات المفروضة، وكذلك توفير طرق للسداد الإلكتروني، ومن المؤكد أن هذه الخدمة وغيرها من الخدمات الرقمية ستساعد على نهوض الدولة وتطورها لتواكب غيرها من الدول المتقدمة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن غرامات المرور العامة.
الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني بالعراق 2024
بإمكان المواطنين والمقيمين بالعراق الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني الكترونيا عبر المنصة الالكترونية للخدمات الحكومية والتي أطلقتها الحكومة العراقية لتسهيل إنجاز أي إجراءات بالمؤسسات العامة، ويتساءل الكثيرون عن رابط وطريقة الاستعلام وسنوضح لكم الخطوات بالتفصيل في السطور التالية :
- الدخول الى بوابة اور الالكترونية للخدمات الحكومية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- ادخال الاسم وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.
- للاستعلام سيطلب من المستخدم كتابة البيانات الشخصية وبيانات السيارة في الخانات المخصصة.
- ثم الضغط على “استعلام” لتظهر امامك كافة المعلومات الخاصة بالمخالفة والغرامات وطرق السداد.
قيم غرامات المرور العامة العراق
الهدف من فرض الغرامات المرورية إجبار الناس على الالتزام بالقواعد المرورية وبالتالي التقليل من الحوادث التي تتسبب في زهق أرواح المواطنين، وتختلف قيمة الغرامة حسب نوع المخالفة، حيث تضع المديرية العامة للمرور لائحة تتضمن طبيعة المخالفات والغرامة المقررة على كلا منها، وفيما يلي بعض المخالفات المرورية وقيمتها :
- مخالفة القيادة تحت تأثير الكحول تستوجب دفع غرامة قيمتها 10 آلاف دينار.
- القيادة بدون وضع حزام الأمان تستوجب دفع غرامة قدرها 2500 دينار.
- تجاوز إشارة المرور الحمراء مخالفة غرامتها 500 دينار.