“السيارة عليها كام ur.gov.iq“ الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني بالعراق 2024 وقيم الغرامات

غرامات المرور العامة الرقم الالماني، في إطار حرص الحكومة العراقية على إراحة مواطنيها والتيسير عليهم وتوفير وقتهم وجهودهم قامت بإطلاق خدمة الكترونية تمكن المستخدم من الإطلاع على المخالفات المرورية الموقعة عليه وقيمة الغرامات المفروضة، وكذلك توفير طرق للسداد الإلكتروني، ومن المؤكد أن هذه الخدمة وغيرها من الخدمات الرقمية ستساعد على نهوض الدولة وتطورها لتواكب غيرها من الدول المتقدمة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن غرامات المرور العامة.