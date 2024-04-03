“عيّد على أصحابك وحبايبك”.. أجمل العبارات لتهنئة عيد الفطر قصيرة 2024

مع انتهاء شهر رمضان واقتراب عيد الفطر، يبدأ العديد من الناس في تبادل التهاني بين الأهل والأصدقاء، وهو ما يعتبره العديد من الناس من العادات الجميلة التي يتبعها الشعب العربي لتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم اجمل عبارات التهاني بمناسبة عيد الفطر.

عبارات تهنئة لعيد الفطر

“كل عام وأنتم بخير وسعادة، أسأل الله أن يديم عليكم الفرح والسرور في كل أوقاتكم، وأن تبقى الهموم بعيدة عنكم.”

“أعيادكم سعيدة، ودمتم محاطين بالفرح والسرور، كل عام وأنتم بأتم الصحة والعافية.”

“بمناسبة عيد الفطر المبارك، أرسل لكم أطيب التمنيات، وأتمنى لكم دوام السعادة والنجاح في حياتكم.”

“أقدم لكم باقة زهور معطرة بأريج الفرح والأمل، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنية لكم حياة مليئة بالنور والسعادة.”

“أعيادكم مباركة، وأتمنى لكم أن يكون عيد الفطر فرصة للبهجة والسرور، وأن تظلوا دائماً أهل المحبة والخير.”

“كل عيد فطر وأنتم في قلوبنا، ونسأل الله أن يجعله عيداً مباركاً عليكم، وأن تكونوا دائماً بخير وسعادة.”

أجمل عبارات عيد الفطر 1445

“أسأل الله أن يملأ قلوب جميع المسلمين بالفرح والسرور قبل حلول عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير.”

“أتمنى أن يحمل عيد الفطر هذا العام السعادة لقلوبكم، ويزيل همومكم، وينهي حزنكم، كل عام وأنتم بألف خير.”

“أتمنى أن يكون العيد بداية للسعادة في حياتكم، ونهاية لأحزانكم، كل عام وأنتم بخير.”

“أتمنى أن يغفر الله لكم ذنوبكم ويسعد قلوبكم قبل نهاية شهر رمضان، كل عام وأنتم بألف خير.”

صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك 2024

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم.