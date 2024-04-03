“سيارة كهربائية بإمكانيات جبارة “ مواصفات وسعر سيارة شاومي su7.. هتولع الأسواق!!

سعر ومواصفات سيارة شاومي su7

سيارة شاومي su7 الكهربائية هي الأولى من نوعها التي تنتجها الشركة حيث أعلنت الشركة عن دخولها عالم المنافسة لتصنيع السيارات، وبالفعل صنعت شاومي السيارة بمميزات مبهرة ستجذب محبي السيارات من كافة أنحاء العالم، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز مواصفات السيارة :

تعتمد على القيادة الذاتية بنظام MUI وهي من أحدث التقنيات التكنولوجية.

تحتوي السيارة على مقصورة واسعة ومجهزة من الداخل بأعلى مستوى.

السيارة مزودة بشاشة لمس مركزية وشاشة للسائق أثناء القيادة.

السيارة مصممة بشكل جذاب وفخم وبها فتحة سقف زجاجية تعطي مظهر أنيق للسيارة.

تستطيع السيارة السير لمسافة 668 كيلو متر بعد الشحت وتصل سرعتها القصوى الى 210 كم في الساعة.

السيارة مزودة بالعديد من الخدمات الترفيهية المميزة، كما تحتوي على نظام ملاحة.

يمكن الاستمرار في قيادة السيارة حتى مع انخفاض شحن البطارية.

سيارة شاومي su7 يمكنها الركن تلقائيا والانتقال من الشوارع المزدحمة باستخدام الخدمات الذاتية.

في حالة تغيرات الطقس والمناخ يمكن للسيارة تنبيه السائق والتعامل الذاتي مع الجو السيء.

إمكانية الشحن اللاسلكي بنسبة 80% في ربع ساعة فقط.

سعر سيارة شاومي su7 يعد جيد بالنسبة لإمكانياتها الرائعة.

سعر سيارة شاومي su7

سعر سيارة شاومي su7 يبدأ في الأسواق العالمية من 29900 دولار أمريكي غير شاملة للرسوم الجمركية أو الضرائب، ويمكن شراءها من الموزعين المعتمدين للشركة أو الموقع الرسمي للشركة على الانترنت.