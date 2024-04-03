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Link كشوفات اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الأخيرة 2024 عموم محافظات العراق
أطلقت وزارة الداخلية عن كشوفات المقبولين في نقل النفوس الوجبات الأخيرة من محافظات العراق، حيث إن هذه الخدمة تهدف إلى تعديل وتغيير البيانات الشخصية الخاصة بالمواطن، إضافة إلى أن الوزارة تقوم بمراجعة دقيقة لجميع الطلبات المقدمة والراغبة في تعديل البيانات الخاصة بهم، ويمكنكم الإطلاع على كل هذه الكشوفات كما سنوضحها لكم في السطور التالية.
كيفية الإستعلام عن اسماء نقل النفوس في العراق 2024
يمكن الإستعلام عن أسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبات الأخيرة بالعراق، كما في الخطوات المتمثلة في الأتي:-
- أن يتم الذهاب إلى بوابة المواطن الإلكترونية.
- القيام بتسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من الموقع.
- ومن ثم يتم القيام بإختيار الوجبة التي عليها الدور.
- ليتم القيام بإدخال اسم المواطن الرباعي ورقم الهوية الساري.
- بعدها يمكنك إستكمال باقي البيانات الخاصة بالشخص المتقدم.
- الضغط على أيقونة “بحث”.
- لتظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بالوجبة الأخيرة من نقل النفوس.
شروط التقديم في خدمة نقل النفوس 2024
تتمثل أهم شروط القيام بالتقديم في خدمة نقل النفوس بالعراق، وفقًا لما يلي:-
- يجب أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في دولة العراق.
- كذلك يجب وأن يقدم كافة المستندات المعنية بتعديل البيانات الشخصية به.
- ألا يُفارق الدولة وقت تعديل بياناته.
- أن يقوم بإرفاق صورة من الوحدة السكنية والمحافظة المقيم بها.