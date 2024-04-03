عطل عالمي يضرب الواتس الان.. خبر عاجل عن تعطل بعض منصات “ميتا” بعدة مناطق حول العالم

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن هناك انقطاعاً حصل في خدمات العديد من شبكات “ميتا” في مناطق شتى من العالم، تعمل شركة ميتا على بذل جهود لتمكين مطوريها من ابتكار ميزات جديدة بهدف جعل تفاعل الأشخاص أكبر مع التطبيق الخاص بالمراسلة الفورية الذي تديره حالياً، يتيح التطبيق التواصل عبر الدردشات الفردية، والمحادثات الجماعية، وكذلك من خلال الحالات الشخصية للمستخدمين، ويجري الآن العمل على تطوير ميزة جديدة في واتساب، بناءً على ما أورده موقع indiatoday، والتي ستسمح للمستخدمين بالتفاعل بطريقة أعمق من خلال إمكانية ذكر جهات الاتصال في تحديثات الحالة بشكل مميز.

عطل يضرب واتساب الان

وفقاً لما ورد في موقع WaBetaInfo، والذي يعد مصدراً معتمداً لمعلومات تحديثات تطبيق واتساب، يجري العمل حالياً على تطوير ميزة جديدة في التطبيق ستسمح لمستخدميه بإضافة وسوم خاصة بجهات الاتصال في تحديثات الحالة الخاصة بهم، هذه الوظيفة تشبه وظيفة موجودة بالفعل في تطبيق إنستغرام، التي تتيح للمستخدمين الإشارة إلى الأصدقاء أو المتابعين في القصص التي ينشرونها، في تطبيق واتساب، ستعمل هذه الخاصية بشكل مماثل، حيث سيكون بإمكان المستخدمين خلال نشرهم لتحديث الحالة، أن يقوموا بتضمين إشارات لجهات اتصال بعينها، هذه الإشارات ستبقى خفية ولا يمكن رؤيتها من قبل الآخرين الذين يشاهدون تحديث الحالة، ولكن جهات الاتصال المشار إليها ستستقبل تنبيهاً خفياً يعرفهم بأنه تم ذكرهم.

واتساب في الفترة الحالية

يقوم واتساب في الفترة الحاليه بتحسين ميزة جديدة تعد بزيادة التفاعل بين المستخدمين، حيث من المتوقع أن تجعل الحالات في التطبيق أكثر حيوية، رصدت Wabetainfo هذه الميزة الجديدة مؤخراً في النسخة التجريبية البرمجية للتطبيق على منصة الأندرويد بإصدار 2.24.6.19، ويُشاع حالياً أن واتساب يخطط لإتاحتها أيضاً لتطبيقه على أجهزة iOS.