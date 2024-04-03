“ارسل الحل واربح” حل سؤال الحلقة 24 من مسابقة طائر السعيدة 2024 للفوز بجائزة المليون ونصف ريال عبر.alsaeedah-tv.net
رابط مسابقة طائر السعيدة اليمنية 2024 مع مايا العبسي،
حل سؤال الحلقة 24 من مسابقة طائر السعيدة 2024 يقوم الكثيرون بالاشتراك في مسابقة طائر السعيدة والإجابة على الأسئلة التي تقام المسابقة بعرضها لهم، بخصوص الحلقة 24 من هذا البرنامج فان السؤال كان موجه للمشاهدين ويتضمن هذا السؤال عبارة عن مجموعة متعددة من المعلومات معينة يجب على من يريد الاشتراك في هذه المسابقة والاجابة الصحيحة أن يعرف من هذا الشخص، ثم يقوم بعد ذلك بتسجيل الإجابة الخاصة به في المكان المحدد للإجابة، وهو رابط الاشتراك في المسابقة وذلك لكي يستطيع الفوز بالجائزة من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي الإجابة الصحيحة، وكيف تستطيع الاشتراك في هذه المسابقة.
حل سؤال الحلقة 24 من مسابقة طائر السعيدة 2024
رابط مسابقة طائر السعيدة اليمنية 2024 مع مايا العبسي، حيث قامت مسابقة طائر السعيدة في الحلقة اليوم بعرض سؤال مخصص للمشاهدين الذين يريدون الاشتراك في هذه المسابقة والسؤال عالماً وقاضياُ وشاعراُ تميز بكتابة الشعر الحميني والغنائي الصنعاني له العديد من القصائد المغناة ، من هو ؟
، كانت الإجابة الصحيحة على هذا السؤال الرائع والمتميز هو : علي محمد العنسي
خطوات الاشتراك فى مسابقة طائر السعيدة
تستطيع الاشتراك في هذه المسابقة عن طريق عدة خطوات مختلفة وهي:
- أولا قم بالدخول الى موقع مسابقة طائر السعيدة وذلك لحل الأسئلة.
- قم بعد ذلك بالإجابة على السؤال.
- بعد ذلك قم بكتابة اسمك الرباعي.
- وبعد ذلك نقوم بتحديد المحافظة التي يسكن فيها المتقدم.
- بعد أن تقوم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك.
- قم بعد ذلك بالضغط على زر إرسال.
- وبعد ذلك سوف تدخل في السحب للفوز بالجوائز التي تقدمها المسابقة.