“ارسل الحل واربح” حل سؤال الحلقة 24 من مسابقة طائر السعيدة 2024 للفوز بجائزة المليون ونصف ريال عبر.alsaeedah-tv.net

حل سؤال الحلقة 24 من مسابقة طائر السعيدة 2024 يقوم الكثيرون بالاشتراك في مسابقة طائر السعيدة والإجابة على الأسئلة التي تقام المسابقة بعرضها لهم، بخصوص الحلقة 24 من هذا البرنامج فان السؤال كان موجه للمشاهدين ويتضمن هذا السؤال عبارة عن مجموعة متعددة من المعلومات معينة يجب على من يريد الاشتراك في هذه المسابقة والاجابة الصحيحة أن يعرف من هذا الشخص، ثم يقوم بعد ذلك بتسجيل الإجابة الخاصة به في المكان المحدد للإجابة، وهو رابط الاشتراك في المسابقة وذلك لكي يستطيع الفوز بالجائزة من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي الإجابة الصحيحة، وكيف تستطيع الاشتراك في هذه المسابقة.

حل سؤال الحلقة 24 من مسابقة طائر السعيدة 2024

رابط مسابقة طائر السعيدة اليمنية 2024 مع مايا العبسي، حيث قامت مسابقة طائر السعيدة في الحلقة اليوم بعرض سؤال مخصص للمشاهدين الذين يريدون الاشتراك في هذه المسابقة والسؤال عالماً وقاضياُ وشاعراُ تميز بكتابة الشعر الحميني والغنائي الصنعاني له العديد من القصائد المغناة ، من هو ؟

، كانت الإجابة الصحيحة على هذا السؤال الرائع والمتميز هو : علي محمد العنسي

خطوات الاشتراك فى مسابقة طائر السعيدة

تستطيع الاشتراك في هذه المسابقة عن طريق عدة خطوات مختلفة وهي: