موعد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2024 في المحافظات المصرية وفقاً للهيئة العامة للمساحة

أعلن مركز الفلك الدولي عن توقعات مواعيد عيد الفطر المبارك في الدول العربية المختلفة، ولكن سيتم تحديد الموعد الرسمي بواسطة دار الإفتاء المصرية خلال الأيام القادمة، ولكن تم الإعلان عن مواعيد صلاة عيد الفطر لعام 2024 في مصر بواسطة الهيئة العامة للمساحة المصرية بمختلف المحافظات ويتبقى تحديد اليوم بدقة، وإليكم التفاصيل.

توقيت صلاة عيد الفطر في المدن والمحافظات المصرية

أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية عن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف محافظات مصر، وذلك وفقاً للتوقيت المحلي لكل محافظة، وتأتي المواعيد المتوقعة للصلاة على النحو التالي:

في القاهرة: الساعة 5:59 صباحاً.

في محافظة الإسكندرية: الساعة 6:04 صباحاً.

في الجيزة: الساعة 6:01 صباحاً.

في محافظة قنا: الساعة 5:57 صباحاً.

في سوهاج: الساعة 6:00 صباحاً.

في محافظة أسيوط: الساعة 6:02 صباحاً.

في محافظة الإسماعيلية: الساعة 5:55 صباحاً.

في أسوان: الساعة 5:57 صباحاً.

في الأقصر: الساعة 5:57 صباحاً.

في البحر الأحمر: الساعة 5:50 صباحاً.

في بني سويف: الساعة 6:06 صباحاً.

في بورسعيد: الساعة 5:54 صباحاً.

في جنوب سيناء: الساعة 5:53 صباحاً.

في الدقهلية: الساعة 5:58 صباحاً.

في محافظة دمياط: الساعة 5:56 صباحاً.

في الشرقية: الساعة 5:58 صباحاً.

في السويس: الساعة 5:54 صباحاً.

في محافظة البحيرة: الساعة 6:02 صباحاً.

في شمال سيناء: الساعة 5:49 صباحاً.

في الغربية: الساعة 6:00 صباحاً.

في الفيوم: الساعة 6:02 صباحاً.

في مطروح: الساعة 6:14 صباحاً.

في كفر الشيخ: الساعة 6:00 صباحاً.

في المنيا: الساعة 6:03 صباحاً.

في المنوفية: الساعة 6:00 صباحاً.

في الوادي الجديد: الساعة 6:15 صباحاً.

في القليوبية: الساعة 5:59 صباحاً.

موعد عيد الفطر المبارك في مصر وفقاً للتوقعات الفلكية

توضح التوقعات الفلكية أن يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل الحالي قد يكون موعد عيد الفطر المبارك في مصر، ولكن سيتم تأكيد الموعد الرسمي لبداية العيد يوم الاثنين القادم، الموافق 29 رمضان 1445 هـ الموافق 8 أبريل 2024، حيث ستقوم دار الإفتاء المصرية بمراقبة هلال شهر شوال، وإذا تمت رؤية الهلال، سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024، وإذا لم يتم رؤية الهلال، فسيكون موعد العيد في اليوم الذي سبقه وتم ذكره.