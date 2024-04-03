«الهاتف الذي ينافس الأيفون»…تعرف على مميزات وعيوب هاتف Oppo A98 5G وسعره.. سعره على قد الايد!!

يعد هاتف Oppo A98 5G خيارًا مثيرًا للاهتمام في فئة الهواتف الذكية متوسطة السعر، ويقدم الهاتف مجموعة من الميزات الجذابة مثل شاشة كبيرة عالية الدقة، ومعالج Snapdragon 695 5G، وكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 67 وات.

مواصفات هاتف Oppo A98 5G

الشاشة: شاشة IPS LCD بحجم 6.72 بوصة بدقة FHD+ (2400 × 1080 بكسل) ومعدل تحديث 120 هرتز.

شاشة IPS LCD بحجم 6.72 بوصة بدقة FHD+ (2400 × 1080 بكسل) ومعدل تحديث 120 هرتز. المعالج: معالج Snapdragon 695 5G ثماني النواة.

معالج Snapdragon 695 5G ثماني النواة. الذاكرة: 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية. الكاميرات: كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 64 ميجابكسل (رئيسية) + 2 ميجابكسل (ماكرو) + 2 ميجابكسل (عمق) – كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 64 ميجابكسل (رئيسية) + 2 ميجابكسل (ماكرو) + 2 ميجابكسل (عمق) – كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. البطارية: بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 67 وات.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 67 وات. نظام التشغيل: Android 13 مع واجهة ColorOS 13.

Android 13 مع واجهة ColorOS 13. ميزات أخرى: مستشعر بصمة الإصبع على الجانب، دعم NFC، منفذ USB Type-C، مقبس سماعة الرأس 3.5 مم.

مميزات هاتف Oppo A98 5G

شاشة كبيرة عالية الدقة: توفر شاشة الهاتف تجربة مشاهدة غامرة بفضل حجمها الكبير ودقتها العالية ومعدل تحديثها 120 هرتز.

توفر شاشة الهاتف تجربة مشاهدة غامرة بفضل حجمها الكبير ودقتها العالية ومعدل تحديثها 120 هرتز. أداء جيد: يقدم معالج Snapdragon 695 5G أداءً جيدًا في المهام اليومية والألعاب الخفيفة.

يقدم معالج Snapdragon 695 5G أداءً جيدًا في المهام اليومية والألعاب الخفيفة. كاميرا جيدة: تلتقط الكاميرا الرئيسية صورًا واضحة ومفصلة في الإضاءة الجيدة.

تلتقط الكاميرا الرئيسية صورًا واضحة ومفصلة في الإضاءة الجيدة. بطارية كبيرة تدوم طويلاً: توفر البطارية الكبيرة عمرًا طويلًا للبطارية مع دعم الشحن السريع.

توفر البطارية الكبيرة عمرًا طويلًا للبطارية مع دعم الشحن السريع. ميزات إضافية: يدعم الهاتف ميزات إضافية مثل مستشعر بصمة الإصبع على الجانب، ودعم NFC، ومنفذ USB Type-C، ومقبس سماعة الرأس 3.5 مم.

عيوب هاتف Oppo A98 5G

كاميرا متوسطة: لا تقدم الكاميرا الأمامية والخلفية أداءً استثنائيًا في الإضاءة المنخفضة.

لا تقدم الكاميرا الأمامية والخلفية أداءً استثنائيًا في الإضاءة المنخفضة. تصميم غير مبتكر: لا يختلف تصميم الهاتف كثيرًا عن الهواتف الأخرى في نفس الفئة.

لا يختلف تصميم الهاتف كثيرًا عن الهواتف الأخرى في نفس الفئة. لا يدعم التوسع في سعةالتخزين: لا يدعم الهاتف إضافة بطاقة microSD لتوسيع سعة التخزين.

يبلغ سعر هاتف Oppo A98 5G في السعودية حوالي 1299 ريال سعودي.