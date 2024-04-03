كيفاش التسجيل.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل بالجزائر 2024 وأهم شروط التسجيل

التسجيل في منحة المرأة الماكثة، تقوم الهيئة الجزائرية للتوظيف بتوفير مجموعة متنوعة من الدعم الاجتماعي للمواطنين المستحقين للحصول عليه في البلاد، وفي الفترة الأخيرة، تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في منحة “المرأة المقيمة بالمنزل”، حيث يتم تقديم تفاصيل التسجيل والمتطلبات والمستندات المطلوبة، كما يتم تحديد قيمة الدعم المقدم للمرأة الغير عاملة من بين المواطنات في الجزائر.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل بالجزائر 2024

اليكم خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل بالجزائر 2024:

زيارة المنصة الإلكترونية الخاصة بالوكالة الوطنية.

الانتقال إلى عملية تسجيل الدخول في المنصة.

إدخال بيانات التسجيل المطلوبة بعناية.

من بين القائمة التي تتضمن المنح المتاحة، اختيار المنحة المخصصة للسيدات اللواتي يقضين وقتهن في المنزل.

إدراج كافة البيانات الشخصية المطلوبة بشكل دقيق.

إرفاق جميع المستندات الداعمة للطلب.

النقر على خانة إرسال الطلب لإكمال عملية التقديم.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر 2024

توجد بعض الشروط الأساسية لعملية التسجيل في منحة المرأة المقيمة بدولة الجزائر، وترتبط هذه الشروط بالوكالة الوطنية التي تقوم بتوفيرها وتقديمها لجميع السيدات ذوات الدخل المحدود، وتتضمن الشروط التالية:

يجب أن يكون عمر المتقدمة من السيدات لا يقل عن 15 عامًا.

يجب أن تكون المتقدمة حاصلة رسمياً على الجنسية الجزائرية.

يجب ألا تكون المرأة المتقدمة تعمل في أي نوع من أنواع العمل الحر أو في أي مؤسسة حكومية لكي تتأهل للحصول على هذا الدعم.

تتطلب العملية توفير صورة من محل الإقامة وصورة من شهادة الميلاد.

يجب توفير صور رسمية لبطاقة الهوية الوطنية وجميع الوثائق اللازمة لإكمال عملية التسجيل.

بفضل توفر هذه الشروط، يمكن للمرأة المستحقة الحصول على الدعم بكل سهولة.