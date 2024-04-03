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“الحقيقة ايه؟!“ هل تم تمديد عطلة الربيع 2024 بالجزائر؟.. وزارة التعليم توضح
عطلة الربيع التي كان ينتظرها طلاب المدارس بالجزائر بفارغ الصبر لإراحة أبدانهم وعقولهم من المجهود البدني والذهني الذي بذلوه طوال أيام الدراسة، وبالفعل بدأت العطلة يوم 21 مارس الماضي بعد إعلان وزارة التربية الوطنية عن الموعد الرسمي لها على أن تستمر لمدة خمسة عشر يوما لتستأنف بعدها الدراسة مرة أخرى، وقد ترددت بعض الأنباء عن تمديد العطلة لما بعد عيد الفطر فما مدى صحة تلك الأخبار ؟ هذا ما سنوضحه لكم من خلال مقالنا التالي.
هل تم تمديد عطلة الربيع 2024 بالجزائر؟
من المقرر أن تنتهي عطلة الربيع رسميا في الجزائر يوم 7 أبريل الجاري بعد أن استمرت اسبوعين كاملين، ولكن نظرا لأن عيد الفطر لهذا العام سيكون يوم العاشر من أبريل، توقع البعض أن يتم مد العطلة لما بعد عيد الفطر لأن العودة للدراسة ستكون فقط ليومين وبعدها تبدأ عطلة العيد، وقد انتشرت هذه الأخبار بين الناس، لذا خرج الرد الرسمي من وزير التربية الوطنية الجزائري السيد عبد الحكيم بلعابد الذي نفى صحة هذه الأخبار وقال أنه لا تمديد لعطلة الربيع وأن موعد العودة الرسمي للدراسة كما هو دون أي تغيير.
العطل المدرسية في الجزائر 2024
على مدار العام الدراسي توجد أكثر من عطلة مدرسية بالجزائر، وهذه العطل هي فرصة للراحة والتقاط الاستئناف وشحن الطاقة لمواصلة الدراسة مرة أخرى بجد ونشاط، وقد تحددت مواعيد العطل لهذا العام 2024 والتي جاءت على النحو التالي :
- عطلة الخريف : بداية من يوم 31 اكتوبر حتى يوم 5 نوفمبر.
- عطلة الشتاء : من يوم 21 ديسمبر حتى يوم 7 يناير.
- عطلة الربيع : من يوم 21 مارس حتى يوم 7 ابريل.
- عطلة الصيف : تبدأ من يوم 4 يوليو وتنتهي مع بداية العام الدراسي الجديد.