“الحقيقة ايه؟!“ هل تم تمديد عطلة الربيع 2024 بالجزائر؟.. وزارة التعليم توضح

هل تم تمديد عطلة الربيع 2024 بالجزائر؟

من المقرر أن تنتهي عطلة الربيع رسميا في الجزائر يوم 7 أبريل الجاري بعد أن استمرت اسبوعين كاملين، ولكن نظرا لأن عيد الفطر لهذا العام سيكون يوم العاشر من أبريل، توقع البعض أن يتم مد العطلة لما بعد عيد الفطر لأن العودة للدراسة ستكون فقط ليومين وبعدها تبدأ عطلة العيد، وقد انتشرت هذه الأخبار بين الناس، لذا خرج الرد الرسمي من وزير التربية الوطنية الجزائري السيد عبد الحكيم بلعابد الذي نفى صحة هذه الأخبار وقال أنه لا تمديد لعطلة الربيع وأن موعد العودة الرسمي للدراسة كما هو دون أي تغيير.