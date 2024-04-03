«الهاتف الأكثر مبيعاً حتى الآن».. تعرف على مميزات وعيوب هاتف اوبو رينو 11.. هتشتريه فوراً من حلاوته!!

أطلقت شركة أوبو هاتفها الجديد أوبو رينو 11 في عام 2024، ليصبح أحد أحدث هواتفها الذكية في السوق، ويتميز الهاتف بتصميمه الأنيق وشاشته الكبيرة عالية الدقة، بالإضافة إلى كاميراته القوية وأداءه المحسن، وفي هذا المقال سوف نتناول مواصفات ومميزات وعيوب هاتف هاتف اوبو رينو 11.

مواصفات هاتف اوبو رينو 11

الشاشة: شاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز.

شاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. المعالج: معالج MediaTek Dimensity 7050 ثماني النواة.

معالج MediaTek Dimensity 7050 ثماني النواة. الذاكرة: 8 أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 128 أو 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.

8 أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 128 أو 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية. الكاميرا الخلفية: كاميرا ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل.

كاميرا ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية: كاميرا بدقة 32 ميجابكسل.

كاميرا بدقة 32 ميجابكسل. البطارية: بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات. نظام التشغيل: أندرويد 14.

مميزات هاتف اوبو رينو 11

تصميم أنيق: يتميز الهاتف بتصميمه الأنيق وخفيف الوزن، مع إطار معدني وغطاء خلفي من الزجاج.

يتميز الهاتف بتصميمه الأنيق وخفيف الوزن، مع إطار معدني وغطاء خلفي من الزجاج. شاشة ممتازة: تتمتع الشاشة بدقة عالية ومعدل تحديث 120 هرتز، مما يجعلها مثالية لمشاهدة الأفلام ولعب الألعاب.

تتمتع الشاشة بدقة عالية ومعدل تحديث 120 هرتز، مما يجعلها مثالية لمشاهدة الأفلام ولعب الألعاب. أداء قوي: يعمل الهاتف بمعالج Dimensity 7050 القوي الذي يوفر أداءً ممتازًا لتعدد المهام ولعب الألعاب.

يعمل الهاتف بمعالج Dimensity 7050 القوي الذي يوفر أداءً ممتازًا لتعدد المهام ولعب الألعاب. كاميرات رائعة: تتميز الكاميرات الخلفية بدقة عالية وجودة صور ممتازة، بينما تقدم الكاميرا الأمامية صورًا سيلفي رائعة.

تتميز الكاميرات الخلفية بدقة عالية وجودة صور ممتازة، بينما تقدم الكاميرا الأمامية صورًا سيلفي رائعة. بطارية تدوم طويلاً: تدوم بطارية الهاتف لفترة طويلة بفضل سعتها الكبيرة ودعمها تقنية الشحن السريع.

عيوب هاتف اوبو رينو 11

لا يدعم بطاقة الذاكرة الخارجية: لا يمكن توسيع مساحة التخزين في الهاتف.

لا يمكن توسيع مساحة التخزين في الهاتف. لا يدعم الشحن اللاسلكي: لا يدعم الهاتف تقنية الشحن اللاسلكي.

لا يدعم الهاتف تقنية الشحن اللاسلكي. سعر مرتفع: قد يكون سعر الهاتف مرتفعًا بعض الشيء بالنسبة لبعض المستخدمين.

سعر هاتف هاتف اوبو رينو 11في السعودية

يتراوح سعر هاتف أوبو رينو 11 في السعودية بين 1800 و 2200 ريال سعودي، حسب سعة الذاكرة الداخلية.