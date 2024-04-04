“spa.gov.iq/umbrella“ أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي في عموم العراق

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي في عموم العراق

أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق إمكانية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر موقع هيئة الحماية الاجتماعية، وبذلك يمكن لأي شخص متقدم للحصول على المنحة أن يعرف هل تم قبول طلبه أم رفضه بخطوات بسيطة وفي غضون دقائق دون الاضطرار للتوجه لأي مكان لمعرفة النتيجة، وفيما يلي سنستعرض لكم كيفية الاطلاع على قوائم أسماء الرعاية الاجتماعية :

الدخول الى منصة هيئة الحماية الاجتماعية مظلتي بالضغط على هذا الرابط.

من بين الخدمات الالكترونية لمظلتي اختر الرعاية الاجتماعية.

للاستعلام حدد أولا رقم الوجبة الأخيرة، والمحافظة التي تنتمي اليها.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة بشكل صحيح ثم اضغط على “بحث”.

قم بكتابة رقم الهوية والاسم لتسجيل الدخول.

ستظهر لك كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، يمكنك بسهولة البحث من بينها على الاسم المراد.

المستحقين للرعاية الاجتماعية العراق

الدعم الذي تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية للمواطنين مقتصر فقط على المستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، والفئات المستحقة للرعاية هي :