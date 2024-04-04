كاميرا جالكسي تقلب الدنيا.. سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy M55.. لو عايز موبايل جامد ورخيص.. الصورة صغيرة

ظل يريد الكثير معرفة سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy M55، حيث كشف الموقع الرسمي التابع لشركة سامسونج في الخارج عن هاتف جديد، يندرج الهاتف في الفئة الاقتصادية المتوسطة، ويتميز بنظام تشغيل Android 14 ومعالج قوي من نوع كوالكوم سناب دراجون 7 جين 1 ثماني النواة، في السطور التالية، سنقدم لمتابعي موقع البديل تفاصيل مواصفات الهاتف وسعره في الأسواق العالمية.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy M55

يمكنك الاطلاع على مواصفات هاتف Samsung Galaxy M55.

الأبعاد والوزن: يأتي الهاتف بأبعاد 163.9×76.5×7.8 مم، ووزن 180 جرام. خامات الهاتف: يأتي الهاتف بخامات خارجية مصنوعة من البلاستيك بالكامل. الواجهة ونظام التشغيل: يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 14، مع واجهة سامسونج One UI 6.1. مساحة التخزين: الإصدار الأول للهاتف يأتي بذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، بينما الإصدار الثاني يأتي بذاكرة داخلية 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام. البطارية: تأتي بطارية الهاتف بسعة 5000 مللي أمبير، وتدعم الشحن بقدرة 45 واط. الشاشة: تأتي شاشة الهاتف من نوع Super AMOLED Plus، بقياس 6.7 بوصة، بدقة 1080×2400 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 385 بيكسل لكل بوصة. المعالج: يأتي الهاتف بمعالج من نوع كوالكوم سناب دراجون 7 جين 1 ثماني النواة، ودقة تصنيع المعالج 4 نانو متر، مع معالج رسومي من نوع Adreno 644. الكاميرا: تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4، بينما الكاميرا الخلفية تأتي بثلاث كاميرات، الكاميرا الأولى الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 للتصوير بزاوية واسعة، والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو.

سعر هاتف سامسونج جالكسي إم 55

كشفت شركة سامسونج بشكل رسمي في الخارج عن سعر الهاتف الجديد للنسخة ذات سعة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.