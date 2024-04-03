مبروك عليك 1000 جنيه.. لينك التسجيل في منحة العمالة غير منتظمة 2024 عبر موقع وزارة القوى العاملة الرسمية

يُقدم لكم اليوم موقع البديل خطوات التسجيل في منحة العمالة غير منتظمة 2024، وذلك بعد انتشار العديد من التساؤلات حولها وتمنح هذه المنحة للأشخاص الغير مُقتدرين الذين لا يملكون مصدر دخل ثابت، حيث تعمل الدولة على تحسين المستوى المعيشي لهؤلاء الأشخاص ومساعدتهم في التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجههم كل يوم.

كيفية التسجيل في منحة العمالة غير منتظمة 2024

وفي ضوء هذا، وتسهيلاً على الأشخاص الراغبين في التسجيل في منحة العمالة غير منتظمة 2024، جعلت وزارة القوى العاملة التسجيل في المنحة والتي بلغت قيمتها 1000 جنيه إلكترونيا، باتباع الشروط والخطوات التالية:

أولاً: قم بالدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة الرسمية.

ثانياً: قم باختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

ثالثاً: سيطلب منك ملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل، بالبيانات المطلوبة.

رابعاً: ضرورة التحقق من صحة البيانات المكتوبة، وكتابتها بشكل صحيح مثل: الاسم بالكامل، رقم البطاقة الشخصية، رقم الهاتف، الحالة الاجتماعية “متزوج/ عازب”.

خامساً: قم بالضغط على كلمة “تقديم الطلب” وسيتم إرسال طلبك إلى الجهة المختصة.

من يستحق منحة العمالة غير منتظمة

ولكن عليك أن تعلم أولاً قبل التقديم في المنحة، بأن هناك مجموعة من الشروط يجب أن تنطبق على المُتقدم مثل: