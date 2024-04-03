هتاخد أحلى شقة بقسط 1100 جنيه شهرياً.. ادفع 27 ألف جنيه.. شقق سكن لكل المصريين 5 بالتقسيط على 30 سنة

بعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5 في الكثير من المدن أصبح الكثير يريد معرفة شروط التقديم وكيفية التقديم ومساحات الشقق وغيره مما دفعنا لتوضيح كافة التفاصيل، حيث يتابع ملايين المصريين طروحات شقق الإسكان الجديدة، والتي تلقى رواجا كبيرا عند المواطنين، خاصة وأنها تأتي بسعر مناسب، يكشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن مفاجأة سارة لملايين المصريين في كافة المحافظات، حيث أوضح الصندوق أنه يستعد في الأيام القليلة القادمة، لاتخاذ خطوات هامة بشأن الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين الإعلان 18 لمحدودي الدخل.

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5

وعن موعد طرح شقق سكن لكل المصريين، كشفت مصادر بوزارة الإسكان، أنه جاري الاستعداد لطرح جديد من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين 2024، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا، وبحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور وليد عباس، خلال حوار ببرنامج «هنا الجمهورية الجديدة»، مع الإعلامية منى العمدة عبر فضائية «النهار»، إن هذا الطرح يضم الآلاف الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، مشددًا على دفع العمل بالمشروع والاهتمام بالمشروعات القومية بجميع المدن الجديدة.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 5

أسعار شقق سكن لكل المصريين 5 تتراوح ما بين 350 ألف جنيه و 500 ألف جنيه، حيث يتم تحديد الأسعار حسب كل مدينة.

ومقدم حجز الوحدة السكنية في شقق سكن لكل المصريين 5 يتراوح ما بين 25 ألف جنيه و30 ألف جنيه.

القسط يختلف حسب الدخل وعمر الشخص الذي يحصل على الشقة، ويبدأ من 1100 جنيه تقريبا ويصل إلى 2500 جنيه.

ويتم سداد 10% من قيمة الوحدة السكنية في صورة جدية الحجز ودفعة الاستلام.

كما تتراوح مدة تقسيط شقق سكن لكل المصريين 5 من 7 سنوات كأقل مدة حتى 30 سنة كأقصى مدة.

وسعر الفائدة على قرض التمويل العقاري لشقق سكن لكل المصريين 5 لا يتعدى 3%.

ما هي الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 5؟

يجب احضار صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية). وكذلك تقديم قسيمة الزواج. بالإضافة إلى تقديم شهادة ميلاد الأولاد إذا وجدوا. ويتم أيضًا تقديم مستندات إثبات الدخل، حيث يكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز. في حال كان المتقدم متزوجًا، يجب تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك. كما يتم تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل التي تم الحصول عليها وقت السداد في البريد. ويتم أيضًا تقديم أي مستندات أخرى خاصة بمصادر الدخل الإضافية.

أماكن طرح شقق سكن لكل المصريين 5

بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وبمدينة 15 مايو.

وبمدينة العبور الجديدة.

وفي مدينة بدر.

وبمدينة حدائق العاصمة.

وفي مدينة السادات.

وبمدينة برج العرب الجديدة.

وفي مدينة الفيوم الجديدة.

وفي مدينة بني سويف الجديدة.

وفي مدينة سوهاج الجديدة.

وفي مدينة أسيوط الجديدة.

وفي مدينة أخميم الجديدة.

وفي مدينة قنا الجديدة.

وفي مدينة أسوان الجديدة.

مساحات شقق سكن لكل المصريين 5

تتراح مساحات شقق سكن لكل المصريين 2024 التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، ستتراوح بين 75 و90 مترًا.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 5

أسعار شقق سكن لكل المصريين 2024 ستتراوح بين 350 ألف و500 ألف جنيه، موضحًا أن الأسعار تختلف بناء على نسب التميز والمدينة المطروح بها الوحدة.

ما هي شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5