“انفكس مسيطرة على السوق“ سعر ومواصفات هاتف infinix note 40 pro في مصر والسعودية.. الهاتف المقاوم للماء والغبار

infinix note 40 pro يعد من أفضل الهواتف الموجودة حاليا بالأسواق حيث أنه يتمتع بمواصفات رائعة تناسب كل شخص يبحث عن هاتف مميز بإمكانيات عالية، ويجمع الهاتف بين التصميم الجذاب والأداء القوي والخصائص الفريدة، وهو ما جعل ملايين المستخدمين حول العالم ينجذبون اليه ويرغبون في اقتنائه، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال مواصفات هاتف note 40 pro من انفنكس وأبرز مميزاته وسعره.

مواصفات هاتف infinix note 40 pro

هاتف infinix note 40 pro يتمتع بمواصفات قياسية تجعله الخيار الأول للكثيرين ممن يبحثون عن هاتف أنيق الشكل وقوي الأداء، وفيما يلي سنستعرض لكم مواصفات الهاتف :

مقاس شاشة الهاتف 6.67 بوصة ونوعها AMOLED وهي شديدة السطوع وتصل درجته الى 900 شمعة.

هاتف infinix note 40 pro مزود بخصائص مقاومة للغبار والماء فلا يتضرر عند التعرض لايا منهما.

الهاتف به ثلاث كاميرات الرئيسية تبلغ دقتها 108 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل ومزودة بفلاش LED.

يعمل الهاتف على نظام تشغيل اندرويد 14.

يتميز الهاتف بجاذبية التصميم وأناقته لأن ظهره مصنوع من الجلد الراقي.

معالج الهاتف ثماني النواة من نوع Dimensity 7020 الذي يضمن للهاتف اداء سريع وقوي وقدرة على تشغيل أكبر التطبيقات.

الهاتف يأتي بمساحة تخزين 256 جيجا بايت و 8 جيجا رام من نوع LPDDR4X.

بطارية الهاتف سعتها 5000 مللي امبير وبذلك يمكن للهاتف العمل فترات طويلة بدون شحن، كما يدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

تتوافر بالهاتف العديد من وسائل الحماية والأمان مثل مستشعر بصمة الأصابع أسفل الشاشة.

سعر هاتف infinix note 40 pro في مصر والسعودية

هاتف infinix note 40 pro متوافر بعدة الوان جذابة مثل الذهبي والأخضر، ويبلغ سعره في الأسواق العالمية 315 دولار أمريكي، أما في مصر فيبلغ سعره 14850 جنيه، وفي المملكة العربية السعودية سعره 1185 ريال.