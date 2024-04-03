“مفخرة الأرض والقوّة المطلقة” سيارة جيلي 2024 وسعرها في الاسواق

أنظمة مساعدة السائق

معزز قوة الكبح نظام التحكم بالتماسك نظام الثبات الإلكتروني نظام مساعدة صعود وهبوط المرتفعات قطع امداد الوقود عن وقوع تصادم فتح قفل الأمان للأبواب عند التصادم ( التحكم الذكي في القيادة – اتباع ذكي – التوقف – الإنعطاف -الحفاظ على المسار) (فرملة الطوارئ التلقائية) نظام التحذير من مغادرة خط السير نظام مراقبة النقط العمياء نظام الحفاظ على البقاء في المسار نظام التعرف على معلومات سرعة الطريق أنماط القيادة ( رياضي / مريح / عادي / اقتصادي / متكيف ) الإصطفاف الذاتي ( أوتو باركنج )