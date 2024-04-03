تكنولوجيا

“مفخرة الأرض والقوّة المطلقة” سيارة جيلي 2024 وسعرها في الاسواق

صورة Hanin Miky Hanin Mikyمنذ ساعة واحدة
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"مفخرة الأرض"والقوّة المطلقة" سيارة جيلي 2024
"مفخرة الأرض"والقوّة المطلقة" سيارة جيلي 2024

أعلنت شركة جيلي الصينية لصناعة السيارات عن الأسعار الجديدة لقائمتها موديل 2024 من خلال أحد وكلاء العلامة الصينية محليا وتضم قائمة اسعار سيارات جيلى موديل 2024  ثلاث طرازات من فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات يتسال الكثير عن سعر سيارة جيلى موديل 2024.

سيارة geely 2024
سيارة geely 2024
اسم المنتججيلي-كـــولراي Suv (Full Option GF-GL (Facelift)) 2024
الماركةجيلي
إسم السيارةكـــولري
سنة الصنع2024
حالة السيارةجدیدة
نوع السيارة‏سيارة متعددة الاستخدامات
نوع الدفعدفع ثنائي
نوع المحرك1.5TD
سعة المحرك (CC)1477
الطاقة القصوي172 Hp
أقصى عزم دوران (NM @ دورة في الدقيقة)290 Nm
ناقل الحركة7 سرعات
الأبعاد4300 * 1810 * 1615
قاعدة العجلات (MM)2600
سعة خزان الوقود (لتر)/سعة البطارية(Kwh)45
نوع الوقودبنزین91
كفاءة استهلاك الوقود (KM / L) / نطاق القيادة17.8
أكياس السلامة الهوائيةوسادة هوائيه للسائق والراكب وسادة هوائيه جانبية للسائق والراكب ستارة هوائيه جانبية
الإضاءة الاماميةنظام إضاءة المصابيح الأمامية التلقائية الضوء النهاري ليد
الإضاءة الخلفيةاضائة خلفية ليد متصل
العجلاتجنوط رمادي أرجواني خاصة ١٨ بوصة
الركاب5
الكاميراتروئية محيطية بزاوية ٥٤٠ درجة
الحساساتمراقبة ضغط هواء الإطارات حساسات خلفية حساسات أمامية حساس مطر
الشاشاتشاشة تعمل باللمس ١٢ بوصة
أنظمه الصوت
الشبك الخارجي
السلامةمثبت مقعد الطفل وسادة هوائيه للسائق والراكب وسادة هوائيه جانبية للسائق والراكب ستارة هوائيه جانبية
السقففتحة سقف بانورامية
أنظمة مساعدة السائقمعزز قوة الكبح نظام التحكم بالتماسك نظام الثبات الإلكتروني نظام مساعدة صعود وهبوط المرتفعات قطع امداد الوقود عن وقوع تصادم فتح قفل الأمان للأبواب عند التصادم ( التحكم الذكي في القيادة – اتباع ذكي – التوقف – الإنعطاف -الحفاظ على المسار) (فرملة الطوارئ التلقائية) نظام التحذير من مغادرة خط السير نظام مراقبة النقط العمياء نظام الحفاظ على البقاء في المسار نظام التعرف على معلومات سرعة الطريق أنماط القيادة ( رياضي / مريح / عادي / اقتصادي / متكيف ) الإصطفاف الذاتي ( أوتو باركنج )
المقاعدمقاعد من الجلد الطبيعي المدبوغ مقعد السائق ٦ وضعيات كهربائي مقعد الراكب ٤ وضعيات يدوي مسند خلفي مع حاملات أكواب تهوية للمقاعد الأمامية
اخرىديكورات كاربون فايبر على الصدامات / الجوانب / المرايات الجانبية تكييف الكتروني فتحات تهويه خلفية إنارة محيطية نظام التحكم التلقائي في الضوء العالي دخول بدون مفتاح تشغيل بصمة الشحن اللاسلكي تشغيل عن بعد طي المرايات الجانبية تلقائي اثناء القفل شنطة كهربائية شاشة عدادات ١٠٫٢٥
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صورة Hanin Miky Hanin Mikyمنذ ساعة واحدة
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