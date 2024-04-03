تكنولوجيا
“مفخرة الأرض والقوّة المطلقة” سيارة جيلي 2024 وسعرها في الاسواق
أعلنت شركة جيلي الصينية لصناعة السيارات عن الأسعار الجديدة لقائمتها موديل 2024 من خلال أحد وكلاء العلامة الصينية محليا وتضم قائمة اسعار سيارات جيلى موديل 2024 ثلاث طرازات من فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات يتسال الكثير عن سعر سيارة جيلى موديل 2024.
|اسم المنتج
|جيلي-كـــولراي Suv (Full Option GF-GL (Facelift)) 2024
|الماركة
|جيلي
|إسم السيارة
|كـــولري
|سنة الصنع
|2024
|حالة السيارة
|جدیدة
|نوع السيارة
|سيارة متعددة الاستخدامات
|نوع الدفع
|دفع ثنائي
|نوع المحرك
|1.5TD
|سعة المحرك (CC)
|1477
|الطاقة القصوي
|172 Hp
|أقصى عزم دوران (NM @ دورة في الدقيقة)
|290 Nm
|ناقل الحركة
|7 سرعات
|الأبعاد
|4300 * 1810 * 1615
|قاعدة العجلات (MM)
|2600
|سعة خزان الوقود (لتر)/سعة البطارية(Kwh)
|45
|نوع الوقود
|بنزین91
|كفاءة استهلاك الوقود (KM / L) / نطاق القيادة
|17.8
|أكياس السلامة الهوائية
|وسادة هوائيه للسائق والراكب وسادة هوائيه جانبية للسائق والراكب ستارة هوائيه جانبية
|الإضاءة الامامية
|نظام إضاءة المصابيح الأمامية التلقائية الضوء النهاري ليد
|الإضاءة الخلفية
|اضائة خلفية ليد متصل
|العجلات
|جنوط رمادي أرجواني خاصة ١٨ بوصة
|الركاب
|5
|الكاميرات
|روئية محيطية بزاوية ٥٤٠ درجة
|الحساسات
|مراقبة ضغط هواء الإطارات حساسات خلفية حساسات أمامية حساس مطر
|الشاشات
|شاشة تعمل باللمس ١٢ بوصة
|أنظمه الصوت
|–
|الشبك الخارجي
|–
|السلامة
|مثبت مقعد الطفل وسادة هوائيه للسائق والراكب وسادة هوائيه جانبية للسائق والراكب ستارة هوائيه جانبية
|السقف
|فتحة سقف بانورامية
|أنظمة مساعدة السائق
|معزز قوة الكبح نظام التحكم بالتماسك نظام الثبات الإلكتروني نظام مساعدة صعود وهبوط المرتفعات قطع امداد الوقود عن وقوع تصادم فتح قفل الأمان للأبواب عند التصادم ( التحكم الذكي في القيادة – اتباع ذكي – التوقف – الإنعطاف -الحفاظ على المسار) (فرملة الطوارئ التلقائية) نظام التحذير من مغادرة خط السير نظام مراقبة النقط العمياء نظام الحفاظ على البقاء في المسار نظام التعرف على معلومات سرعة الطريق أنماط القيادة ( رياضي / مريح / عادي / اقتصادي / متكيف ) الإصطفاف الذاتي ( أوتو باركنج )
|المقاعد
|مقاعد من الجلد الطبيعي المدبوغ مقعد السائق ٦ وضعيات كهربائي مقعد الراكب ٤ وضعيات يدوي مسند خلفي مع حاملات أكواب تهوية للمقاعد الأمامية
|اخرى
|ديكورات كاربون فايبر على الصدامات / الجوانب / المرايات الجانبية تكييف الكتروني فتحات تهويه خلفية إنارة محيطية نظام التحكم التلقائي في الضوء العالي دخول بدون مفتاح تشغيل بصمة الشحن اللاسلكي تشغيل عن بعد طي المرايات الجانبية تلقائي اثناء القفل شنطة كهربائية شاشة عدادات ١٠٫٢٥
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