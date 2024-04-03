بشرة خير.. فتح تصاريح العمل للمصريين بالكويت 2024 إليكم المستندات المطلوبة للحصول على تصريح العمل

فتح تصاريح العمل للمصريين بالكويت 2024، قامت الإدارة العامة لشؤون الإقامة وهيئة القوى العاملة التابعة لدولة الكويت، بالكشف عن تصريح للعمل المصريين في أراضي دولة الكويت، بينما يقوم المصريين بالعمل في دولة الكويت في عدة تخصصات مختلفة قد حددتها دولة الكويت سابقة، وذلك للعمل في مقر القطاع الأهلي الكويتي خلال شهر أبريل الحالي، وبالإضافة إلى أن الإدارة العامة للشؤون أوضحت الجهات المسموح لها استقدام العمالة المصرية.

فتح تصاريح العمل للمصريين بالكويت

أعلنت هيئة القوى العاملة عن فتح تصاريح العمل للمصريين بالكويت، وبناء على ذلك تساءل العديد من المواطنين عن الجهات المسموح من خلالها التقديم على استقدام العاملة المصرية العمل في أراضي دولة الكويت، وتأتي هذه الجهات المسؤولة عنها كالآتي:

جهة وزارة الصحة، للأطباء والممرضين.

كذلك وزارة التربية، للمدرسين.

بالإضافة إلى الشؤون الإسلامية، لـ أئمة المساجد.

ووزارة الأوقاف، حفار القبور

و بلدية الكويت.

ما هي التخصصات المطلوبة لوظائف شاغرة للمصريين في الكويت

كشفت الإدارة العامة لشؤون الإقامة التابعة لدولة الكويت عن التخصصات المطلوبة للوظائف التي قامت هيئة الشؤون بالإعلان عليها للمصريين من قبل عبر الموقع الرسمي لها، وذلك بناء على عدة التساؤلات حول التخصصات المطلوب، لذا صرحت عن الهيئة التخصصات المطلوبة لتلك الوظائف، وتأتي هذه التخصصات كما يلي: