تحديث واتساب بلس الازرق الجديد للاندرويد والايفون بشكل جديد من الموقع الرسمي .. خاصية الأمان قوية وحل كل مشاكل الحظر

يعتبر تطبيق واتساب بلس الازرق واحد من أكثر المواضيع التي تشغل بال الكثير من الأشخاص في العالم، حيث إن تجربه واتس اب بلس مميزة وتوفر لجميع المستخدمين إمكانية الوصول إلى الإعدادات والخصوصية وتثبيت البرنامج بسهولة، بالإضافة إلى أن هناك مميزات أخرى تعمل على تسهيل التنقل والتحكم داخل التطبيق دون الحاجة إلى دفع رسوم.

مميزات تطبيق واتساب بلس الازرق

يمكنك معرفة مميزات تطبيق واتساب بلس الازرق من خلال متابعة ما يلي:

إمكانية إخفاء المظهر.

إمكانيات الخصوصية عالية.

القدرة على إرسال رسائل جماعية للمجموعات.

هناك حوالي أكثر من 30 خطا مختلفا.

يمكن إخفاء أي رابط.

لديك إمكانية الرد تلقائيا في حالة الانشغال على الرسائل الواردة إليك.

يمكن للأشخاص المستخدمين برنامج واتس آب تعطيل اتصالهم على الإنترنت دون أن يتأثر التطبيقات الأخرى.

يمكن حذف الرسائل بعد إرسالها ولكن هناك طرق يمكنك من خلالها استرجاع هذه الرسائل.

من الممكن إرسال 90 صورة مرة واحدة.

إرسال رسائل صوتية قد يصل حجمها إلى 100 ميجا بايت هذا بدلا عن 16 ميجا بايت.

يمكن نشر الحالة بحوالي 250 حرف بدلا من 139.

يمكن تحميل فيديو لمدة سبع دقائق بدلا من 30 ثانية فقط.

خطوات تحميل آخر تحديث تطبيق واتساب بلس الأزرق

للاستمتاع بكافة المزايا التي يكون تطبيق واتساب بلس الازرق بطاقة تقديمها لعملائه عليك اتباع الخطوات التالية: