سعر متر التصالح في مخالفات البناء علي الاراضي الزراعية في القري والمدن.. جيب فلوسك وتعالي بعد العيد

سعر متر التصالح في مخالفات البناء من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها في هذا التوقيت حيث قد حُددت اللائحه التنفيذيه الخاصه بقانون التصالح في مخالفات البناء، وسوف يتم تقنين الأوضاع حيث من المنتظر أن يتم إصدار هذه اللائحة خلال الأيام القليلة القادمة، ولمعرفة تفاصيل اكثر حول هذا الشأن تابع معنا ما يلي.

سعر متر التصالح في مخالفات البناء

جاء سعر متر التصالح في مخالفات البناء على النحو التالي:

يتم عمل فحص طلب مقدم للتصالح بمبلغ 500 جنيه فى حالة بلوغ مساحه الارض 250 متر مكعب في المدن والمناطق الصناعية.

اما في حاله القرى وما يتبعها فيتم دفع مبلغ 125 جنيه.

في حالة المناطق الصناعية والمدن للمساحات الاكثر من 250 م مكعب فيتم دفع رسوم خاصة بفتح الطلب المتقدم قيمته 2000 جنيه مصري.

في حالة القرى وما يتبعها يتم دفع 1000 جنيه للمساحات الاكثر من 500 متر مكعب.

في حاجه المساحة الزائدة عن 1000 متر مكعب في المدن والمناطق الصناعية يتم دفع رسوم 3000 جنيه مصري.

قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء في المدن فتصل الى 4000 جنيه مصري.

في حالة القرى التي تزيد عن 4000 متر مكعب وتتساوى المساحات في المدن والكره عند دفع الرسوم الخاصة بالتصالح.

مخلفات البناء التي يجوز فيها التصالح