وداعاً للزيوت المهدرجة.. طريقة عمل السمنة البلدي بكوب حليب في البيت

طريقة عمل السمنة البلدي بكوب حليب، تعتبر السمنة الفلاحية أو البلدية من المنتجات ذات الأسعار المرتفعة في الأسواق، ولذلك يلجأ بعض السيدات إلى تحضيرها في المنزل باستخدام المكونات المتاحة لديهن، حيث تستخدم السمنة في العديد من أنواع الطبخ وأيضاً في بعض مكونات الحلويات، توجد طرق مختلفة لتجميع القشطة من اللبن، ولكن تتطلب هذه الطرق وقتًا طويلاً للحصول على كمية مناسبة من القشطة، ولكن من خلالنا، سنتعلم طريقة تحضير كيلو من السمن باستخدام كوب واحد من الحليب.

طريقة عمل السمنة البلدي بكوب حليب

يمكنك معرفة طريقة عمل السمنة البلدي بكوب حليب في المنزل باستخدام كوب من الحليب، حيث سنستمتع بسهولة في استخراج السمنة البلدية الفلاحية عبر اتباع الوصفة التالية:

كوب من الحليب الكامل الدسم.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

رشة من الملح الناعم.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

وعاء مناسب.

طريقة تحضير وصفة السمن

يتم استخراج السمن الطبيعي عبر اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى يُوضع كوب الحليب في وعاء مناسب. ثم يضاف عصير الليمون والخل، مع الاستمرار في التقليب على النار حتى يغلي الحليب. الخطوة الثاني يجب أن تكون النار هادئة، حتى تتكون كتل من الحليب الدهنية، ثم يتم تصفية المكونات الصلبة بشكل كامل. الخطوة الثالثة يتم تحويل الحليب المصفى إلى السمن البلدي، حيث يُوضع في وعاء مناسب ليبرد ويتجمد. الخطوة الرابعة بعد التبريد، يُوضع السمن في علبة محكمة الإغلاق للحفظ في الثلاجة، استعدادًا للاستخدام في أطباقك الشهية يوميًا.

نصائح عند عمل السمن الفلاحي

هناك مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها لتحضير السمن الفلاحي في المنزل دون الحاجة إلى شرائه جاهزًا بتكلفة عالية، ويمكننا التعرف على تلك النصائح من خلال الآتي: