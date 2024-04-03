«عودة من جديد بعد نهاية رمضان».. جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء 2024 في مصر…. تعرف على التفاصيل كاملة!!

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد الطلب على الطاقة الكهربائية في مصر، مما قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، ولمواجهة ذلك، تطبق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة تخفيف أحمال الكهرباء لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب انقطاع التيار الكهربائي، وتلعب خطة تخفيف أحمال الكهرباء دورًا هامًا في ضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب انقطاع التيار الكهربائي، من خلال التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ويمكن للمواطنين المساهمة في تقليل استهلاك الكهرباء وتحقيق الاستفادة القصوى من خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وسوف نوضح لكم اليوم في هذا المقال من خلال موقع البديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في مصر، وسوف نقدم لكم أيضاً نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء.

ما هي مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء 2024

تبدأ خطة تخفيف أحمال الكهرباء 2024 في 1 مايو وتستمر حتى 31 أكتوبر.

سوف يتم تقسيم المناطق إلى مجموعات، وتختلف مواعيد انقطاع التيار الكهربائي لكل مجموعة.

تبلغ مدة انقطاع التيار الكهربائي ساعتين لكل مجموعة.

كيفية معرفة مجموعة منطقة ومواعيد انقطاع التيار الكهربائي

يمكن للمواطنين معرفة مجموعة منطقتهم ومواعيد انقطاع التيار الكهربائي من خلال:

موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

صفحات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على مواقع التواصل الاجتماعي.

شركات توزيع الكهرباء في كل محافظة.

نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء

يمكنك استخدام الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة.

عليك إطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية عند عدم استخدامها.

بإمكانك استخدام المكيفات الهوائية بكفاءة.

قم بغسل الملابس بالماء البارد.

تجفيف الملابس في الهواء الطلق بدلاً من استخدام المجفف الكهربائي.

استخدام السخان الشمسي لتسخين الماء.

ملاحظة هامة

قد تختلف مواعيد انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق عن المواعيد المعلنة.