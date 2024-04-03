الكويت تُعلن خبر هام وعاجل لـ 53 دولة!.. لو عايز تشتغل في دولة الكويت حضر المستندات

قامت دولة الكويت بفتح تأشيرات العمل داخل القطاع الأهلي بالدولة، لتبدأ التساؤلات الخاصة بالحصول على مثل هذه التأشيرات وكيفية استخراج تصاريح العمل والسفر، للحصول على فرصة عمل مناسبة وذات عائد مادي ملائي، ليقوم الموقع الرسمي لسفارة الكويت بالكشف عن المستندات التي يجب إحضارها لكي تتمكن من الحصول على تصريح عمل للسفر إلى الدولة العربية.

مستندات الحصول على تصريح عمل في الكويت

في حالة الرغبة بإستخراج تصريح عمل من مصر إلى الكويت، لابد من إحضار بعض المستندات الهامة المتمثلة في الأتي:-

يجب أن يقوم المسافر بإستخراج سمة الدخول من موقع وزارة القوى العاملة الكويتية.

إحضار أصل وصورة جواز السفر على أن يكون ساريًا.

إحضار صحيفة من الحالة الجنائية المتمثلة في الفيش والتشبيه موجهة إلى السفارة الكويتية.

تقديم عقد العمل ويجب أن يكون مصدق عليه من قبل وزارة الخارجية الكويتية وكذلك السفارة المصرية.

ألا يوجد اي كشطًا في أي بند من بنود عقد العمل.

إرفاق أصل الكشف الطبي على أن يكون ساري.

إحضار أصل شهادة المعامل المركزية.

تقديم قسيمة إيداع بـ 100 دولار.

الدول المصرح لها الحصول على تأشيرة الكويت السياحية

من أبرز الدول التي صرحت لها وزارة الخارجية الكويتية الحصول على التأشيرة السياحية، ما جاء على النحو الأتي:-