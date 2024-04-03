“الأشقياء في قعدة واحدة” تردد توم أند جيري أطفال 2024 عيش اللحظة في رمضان

ترغب العديد من الأمهات في كافة الدول العربية بإستقبال قناة توم وجيري أطفال لمشاهدة كل ما هو جديد في عالم الطفل، إضافة إلى أن القناة لها دور كبير في جذب قاعدة جماهيرية في مختلف دول العالم العربي، حيث إن القناة تقوم بعرض محتواها بجودة وصورة واضحة تسهيلاً على المتابعين في مشاهدتها والإستماع إلى كل ما تقوم بتقديمه، كما يمكن القيام بإستقبال القناة عبر كافة الأقمار الصناعية التي نكشفها لكم في السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري 2024 النايل سات

يمكنك القيام بمعرفة التردد الجديد والخاص بقناة توم وجيري أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة التي من بينها النايل سات، وفقًا للمعلومات الأتيه: –

القمر الصناعية للقناة يكون النايل سات.

التردد الخاص بالقناة فهو 11345.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

استقطاب قناة توم وجيري أطفال يكون أفقي.

على أن يكون معامل الترميز الخاص بالقناة 27500.

خطوات استقبال قناة توم وجيري أطفال

هناك بعض الخطوات الهامة التي يمكن اتباعها للقيام بإستقبال قناة توم وجيري أطفال على القمر الصناعي نايل سات، كما يلي:-