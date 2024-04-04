مفاجأة سارة من الموارد البشرية حول مكافأة نهاية الخدمة والأجر المستحق للعامل في السعودية 2024!! 

بشرة سارة للعاملين في السعودية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرًا عن تحديثات جديدة على نظام العمل السعودي، تتضمن تحسينات كبيرة على مكافأة نهاية الخدمة والأجر المستحق للعامل.

ما هي هذه التحديثات

زيادة مكافأة نهاية الخدمة: تم زيادة الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة من 5 سنوات إلى 10 سنوات.

تم زيادة الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة من 5 سنوات إلى 10 سنوات. احتساب الأجر المستحق: سوف يتم احتساب الأجر المستحق على أساس آخر أجر تقاضاه العامل، بما في ذلك البدلات والعلاوات.

سوف يتم احتساب الأجر المستحق على أساس آخر أجر تقاضاه العامل، بما في ذلك البدلات والعلاوات. تسهيل احتساب المكافأة: تم إتاحة حاسبات إلكترونية على الإنترنت لتسهيل عملية حساب مكافأة نهاية الخدمة.

شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة

يجب أن يكون العامل قد أمضى 5 سنوات على الأقل في الخدمة.

يجب أن يكون قد أنهى خدمته لأسباب خارجة عن إرادته، مثل الاستقالة أو التقاعد.

يجب أن يكون قد أتم 18 عامًا.

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة

السنوات الخمس الأولى:

50% من الأجر الأساسي عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.

مثال: إذا كان الأجر الأساسي للعامل 5000 ريال سعودي، فسوف يكون نصيبه من مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى 2500 ريال سعودي.

السنوات التالية:

100% من الأجر الأساسي عن كل سنة من السنوات التالية.

مثال: إذا كان الأجر الأساسي للعامل 5000 ريال سعودي، فسوف يكون نصيبه من مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنة من السنوات التالية 5000 ريال سعودي.

فوائد هذه التحديثات