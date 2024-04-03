“تعلم من أي مكان!” منصة المدرسة الإلكترونية العراقية links.eschool.iq تسجيل دخول بالعراق

في عصر التكنولوجيا الحديثة، أصبح التعليم عن بعد أحد الوسائل الرئيسية للتعلم في العراق، ومنصة المدرسة الإلكترونية تعتبر واحدة من أبرز المنصات التي توفر هذه الفرصة للطلاب، تمتاز هذه المنصة بتوفير محتوى تعليمي متميز ومتنوع، مما يسهل على الطلاب الوصول إلى المعرفة بكل يسر وسهولة، في هذا المقال، سنتعرف بشكل مفصل على كيفية التسجيل في منصة المدرسة الإلكترونية بالعراق والشروط المطلوبة للانضمام إليها.

خطوات التسجيل

يبدأ الطالب أول خطواته بتحميل تطبيق المدرسة الحكومية الإلكترونية على هاتفه الذكي، ويمكن العثور على التطبيق في متجر الهواتف للأيفون والأندرويد.

بعد تحميل التطبيق، يُطلب من الطالب إدخال رقم هاتفه الجوال.

يقوم الطالب بتحديد الطريقة المفضلة لاستلام رسالة التحقيق، سواء كانت عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني.

يتعين على الطالب قراءة الشروط والأحكام المتعلقة بالتسجيل، وبعد الموافقة عليها يتم استكمال عملية التسجيل.

شروط التسجيل

يجب أن يكون الطالب عراقي الجنسية. يجب أن يكون الطالب مسجلاً في إحدى المدارس العراقية ليتمكن من الانضمام إلى منصة المدرسة الإلكترونية. يجب على الطالب أن يمتلك جهازًا يمكنه الاتصال بالإنترنت للوصول إلى المنصة الإلكترونية. يتعين على الطالب قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها ليتمكن من التسجيل بنجاح.

منصة المدرسة الإلكترونية بالعراق تمثل خطوة هامة نحو تعزيز جودة التعليم وتوفير الفرص التعليمية للجميع، من خلال اتباع الخطوات المذكورة والالتزام بالشروط المحددة، يمكن للطلاب الاستفادة الكاملة من محتوى المنصة وتطوير مهاراتهم التعليمية بفاعلية، لذا، لا تتردد في التسجيل والانضمام إلى مجتمع التعلم الإلكتروني في العراق.