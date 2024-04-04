عشان التاجر مينصبش عليك”..نصيب الفرد في بطاقة التموين لشهر أبريل 2024؟ وزارة التموين تعلن  واسعار السلع الغذائية

قامت وزارة التموين والتجارة بتحديد نصيب الفرد في بطاقة التموين الذي سوف يتم صرفه في شهر أبريل لعام 2024 وذلك لكل من يحمل البطاقة التموينية حيث الأعداد الكبيرة والتي تصل إلى 21 مليون بطاقة كل منهم يستحق دعم السلع الشهري، ولتفاصيل أكثر عليكم بمتابعتنا.

نصيب الفرد في بطاقة التموين لشهر أبريل 2024

لم تقوم وزارة التموين والتجارة بالإعلان عن أي تغييرات تخص حصة نصيب الفرد بالتموين لهذا الشهر الجاري حيث سيتم الحصول على السلع التموينية كما كانت تبعا لنصيب كل فرد المحدد من الوزارة مسبقا.

حيث سيتم حصول كل فرد على زجاجة زيت 800 مللي ويمكن من خلال البطاقة الواحدة الحصول على أربع زجاجات كحد أقصى.

كذلك كل فرد يحصل على كيلو سكر مع مراعاة الحد الأقصى للبطاقة الواحدة بالحصول على 6 كيلو سكر.

أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2024

كما أوضحنا أنه لا يحدث أي تغييرات أسعار السلع التموينية فسوف يتم صرفها كما كانت في شهر مارس السابق، وفيما يلي بعض أسعار السلع التموينية حيث تتمثل فيما يلي: