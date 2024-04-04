“جهز ساعتك وقدمها 60 دقيقة”.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي وانتهاء التوقيت الشتوي مجلس الوزارة يحسم الجدل

مع اقتراب فصل الصيف في عام 2024، يعود الحديث مجددًا إلى مسألة التوقيت الصيفي وتغيير الساعة، حيث انتهى فصل الشتاء رسميا يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، ويبدأ فصل الصيف 20 يونيو 2024 ، وتثير تلك القضية اهتمام الناس، إذ ينتظرون قرار الحكومة المتعلق بتحديد الموعد الدقيق للتغيير في الساعة، كما يثير هذا القرار الجدل بين مؤيد ومعارض، حيث يتأثر نمط الحياة والعمل بشكل مباشر بتلك الخطوة، ويترقب الجميع القرار النهائي لمعرفة كيف سيؤثر على يومياتهم خلال فترة الصيف المقبلة، واليك كافة التفاصيل فيما يلي

موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي

وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل الحكومة المصرية، سيتم تنفيذ التوقيت الصيفي كما هو مقرر في شهر أبريل 2024، وذلك دون تغيير في المواعيد المعلنة سابقًا، ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من يوم الإثنين الأخير من إبريل، الموافق لتاريخ 29 من الشهر، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح الواحدة صباحًا بدلاً من الثانية عشرة منتصف الليل.

تعديل جديد في الساعة

ومن الجدير بالذكر أن العمل بالتوقيت الشتوي قد بدأ في مصر اعتبارًا من يوم الخميس، 26 أكتوبر 2023، حيث استمر هذا التوقيت لمدة 6 أشهر كاملة حتى انتهى في يوم الجمعة الموافق لتاريخ 26 أبريل 2024، والذي يعتبر الجمعة الأخيرة من الشهر، حيث تقدمت الساعة بمقدار ساعة واحدة لتصبح الساعة 12:00 صباحًا بدلاً من 11:00 مساءً.

وقد أُقر تطبيق التوقيت الصيفي في مصر بداية من أبريل 2023، حيث تم تقديم الوقت بمقدار ساعة كاملة ليصبح الوقت 12:00 منتصف الليل بدلاً من 11:00 ليلاً، وقد جاء قرار تطبيق التوقيت الصيفي بعد 7 سنوات من إلغائه، وقد تم تنفيذه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023، حيث تقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، وذلك فقًا لبيانات مجلس الوزراء.