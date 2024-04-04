“فيها غرامة وحبس فوراً”.. وزارة الداخلية تحذر أصحاب هذه البطاقات الشخصية بضرورة التوجه إلى السجل المدني .. مترجعش تندم

عقوبات البطاقة الشخصية هي العقوبات التي تفرض على الأفراد في حالة مخالفتهم للقوانين أو اللوائح المتعلقة بالاستخدام السليم للبطاقة الشخصية، وتتضمن هذه العقوبات غالبًا الغرامات المالية، والتوقيف المؤقت أو الدائم عن استخدام البطاقة، وفقدان الخدمات المرتبطة بالبطاقة، وقد تصل في بعض الحالات إلى المساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في حالة الاحتيال أو الاستخدام غير المشروع، تهدف هذه العقوبات إلى حماية الأمان والخصوصية الشخصية، وضمان استخدام البطاقة بشكل قانوني ومناسب، وإليك كافة التفاصيل فيما يلي.

غرامات وعقوبات البطاقة الشخصية

يحمي قانون الأحوال المدنية المواطنين من تكبُّد عقوبات مثل الغرامات والسجن، بسبب توفيره المعلومات الصحيحة المتعلقة بالبطاقة الشخصية، وتأتي أهمية الالتزام بهذه المعلومات من حيث أن البطاقة الشخصية تُعتبر أساسية في مختلف العمليات الرسمية كالتقديم للوظائف أو السفر، وغيرها من المعاملات، واليك فيما يلي بعض الغرامات على البطاقة الشخصية.

غرامة مالية 100 جنيه لتأخر إصدار البطاقة

يفرض قانون الأحوال المدنية غرامة مقدارها 100 جنيه في حال تأخر إصدار البطاقة الشخصية لأول مرة عند بلوغ الفرد سن 15 عامًا و6 أشهر، وهذه الغرامة تطبق أثناء الحصول على بطاقة الرقم القومي.

غرامة 100 جنيه عقوبة الاحتفاظ بالبطاقة المنتهية

كما يفرض القانون غرامة قدرها 100 جنيه في حال احتفاظ الشخص بالبطاقة الشخصية المنتهية، وكذلك في حال استخدام البطاقة السابقة أو المنتهية والتعامل بها.

غرامة مالية قدرها 50 جنيه لعدم تجديد البطاقة

وأما في حال انتهاء المدة السارية للبطاقة فقد تم فرض غرامة قدرها 50 جنيهاً في حال عدم تجديد البطاقة الشخصية بعد انتهاء صلاحيتها، أي بعد مرور 7 سنوات على تاريخ الإصدار، مع فترة سماح تبلغ 3 أشهر.

50 جنيه غرامة في حال عدم تحديث البيانات

وفي حالة عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها، مثل الزواج، والعمل، أو مكان الإقامة، والحالة الدراسية، يفرض قانون غرامة قدرها 50 جنيهًا.