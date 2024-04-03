“ضحك بلا حدود” اضبط دلوقتي تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

يتم البحث عن تردد قناة توم وجيري وتعتبر قناة توم وجيري من قنوات الصغار التي تقوم بتقديم العديد من الأعمال الكرتونية المتنوعة التي يعشقها أعداد كبيرة من الصغار، كما تقدم أبرز المسلسلات الكرتونية التي يتم تقديمها من خلال شاشة القناة وهي توم وجيري بجميع حلقاته والتي يفضلها العديد من الصغار والمواطنين بمتنوع أعماره، كما يتم تجديد تردد القناة بصفة دائمة من أجل ضمان أحسن جودة عرض المحتوى الذي تعرضه القناة.

تردد قناة توم وجيري

قناة توم وجيري لها العديد من المميزات حيث أنها تعرض المحتوى المحدد بها من خلال القمر الصناعي نايل سات مما يؤدي ارتفاع نسبة المتابعين في متنوع دول العالم وتحديدًا الذين يحبون متابعة جميع الحلقات التي تضم مسلسل توم وجيري ولكي يستطيع الصغار التمتع بمتابعة جميع الأعمار التي يتم تقديمها عبر شاشة قناة توم وجيري من خلال النايل سات تعجب على الآباء تنزيل التردد المحدد بالقناة والمعلومات التي تخص هذة القناة على النايل سات وهذه المعلومات كما يلي:

تردد القناة يكون : 12149.

معامل الترميز يكون : 27500.

بالنسبة لاتجاه الاستقطاب يكون: أفقي.

وما يخص نسبة تصحيح الخطأ يكون : ⅚

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

ضبط القناة من خلال العرب سات لكي يتم وصول هذه القناة إلى جميع المتابعين في الدول العربية المتنوعة وهو القمر الصناعي الذي يعمل في متنوع الدول العربية بالنسبة للتردد المحدد خلال العربسات هو كالتالي :

تردد القناة : 11315.

بالنسبة معامل الترميز يكون : 27500.

بالنسبة لاتجاه الاستقطاب يكون : أفقي.

تصحيح الخطأ يكون : ⅚.

طريقة تنزيل قناة توم وجيري على التلفاز

أصبح الطفل لديه القدرة بالاستمتاع بمتابعة كل ما تقوم بعرض هذة القناة لذلك يجب ولي الأمر يقوم بإجراء خطوات تثبيت القناة على جهاز التلفاز الخاص به، ويتم ذلك من خلال إدخال جميع المعلومات التي تمكن المتابع من القيام بتثبيت هذه القناة وسوف نوضح هذه الخطوات في السطور التالية: