قائمة أفلام عيد الفطر 2024 ودليل مواعيد الحفلات وأماكن العرض بسينمات مصر

آزاد البحث عن أفلام عيد الفطر 2024 ويعتبر أعلى محركات البحث على جوجل بالتزامن مع بدء العشر الأواخر من رمضان وبداية الليالى الوترية ليلة أمس الـ 21 من رمضان حيث تفصلنا أيام قليلة على حلول عيد الفطر المبارك وتتضمن أفلام عيد الفطر 2024 أعمال تتنوع بين الأكشن والكوميدي والاجتماعي.

قائمة أفلام عيد الفطر 2024

فيلم على الماشى

فيلم “عالماشي” بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آيه سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري للمنتج يوسف الطاهر.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة ” تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وبيومي فؤاد، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المهندس المعماري المتزوج من هنا الزاهد ويعيشان حياة تعيسة إلى أن يحدث شيء يغير مسار حياتهما بالكامل فتصبح سعيدة.

فيلم بنقدر ظروفك

فيلم “على الماشى” بطولة مي سليم وأحمد الفيشاوي ونسرين طافش وطاهر أبو ليلة وعارفة عبدالرسول وغيرهم كثير من الفنانين.

فيلم أرض جهنم

فيلم “أرض جهنم ” تدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول الشاب الذي يعيش حياة متوسطة ويواجه تحديات مالية مختلفة ثم تتغير حياته بالكامل عندما يظهر له شخص يستغل التكنولوجيا الحديثة لجلب المال وتبدأ الأحداث في التطور.

فيلم فرقة الموت

فيلم “فرقة الموت” تدور أحداثه في إطار الأكشن كما أنه من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي ومحمود حميدة وبيومي فؤاد وعصام عمر.

فيلم ولنا فى الحب خيال

فيلم “ولنا فى الحب خيال “ بطولة الفنان أحمد السعدني ومايان السيد وعمر رزيق وفريدة ومن تأليف وإخراج سارة رزيق.

فيلم “شقو”

بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني وأمينة خليل وتايسون وعباس أبو الحسن، ومن تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

أفلام عيد الفطر 2024 أجنبية في السينمات

1- ‎The First Omen (2024)

الفيلم من بطولة تشارلز دانس، بيل نيغي، رالف إينيسون، وهو واحد من أفلام الرعب، ويتناول قصة شابة أمريكية تذهب إلى روما لخدمة الكنيسة، ولكنها تواجه ظلاماً يجعلها تشكك في إيمانها وتكشف عن مؤامرة.

2- Land of Bad

يتحدث هذا الفيلم عن قصة عملية سرية للقوات الخاصة في جنوب الفلبين، والتي تتحول إلى معركة وحشية تستمر 48 ساعة من أجل البقاء.

فيلم “لاند أوف باد” من بطولة ليام هيمسوورث، ميلو فينتيميليا، لوك هيمسوورث، راسل كرو.

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3- Kung Fu Panda 4

يقع ضمن فئة المناسب للأطفال، والفيلم من بطولة فيولا ديفيس، جاك بلاك، أوكوافينا، داستن هوفمان.

يتناول الفيلم قصة كونغ فو باندا في الجزء الرابع، حيث ينتقل “بو” إلى المرحلة الثانية من رحلته ليكون الزعيم الروحي لوادي السلام والتي يقاطعها عدو جديد يسمى “الحرباء”.

4- Godzilla x Kong: The New Empire

تابع المعركة الملحمية بين جودزيلا وكونغ بمغامرة جديدة تماما تضعهما في مواجهة تهديد هائل غير مكتشف مخفي داخل عالمنا والذي يهدد وجود البشر.

يتعمق فيلم “جودزيلا وكونغ: ذا نيو إمباير” بشكل أكبر في تاريخ هؤلاء العمالقة وأصولهم، بالإضافة إلى ألغاز جزيرة الجمجمة وخارجها، الفيلم من بطولة دان ستيفنز، براين تيري هنري، كايلي هوتل، ريبيكا هول.

5- Dune: Part Two

الجزء الثاني من فيلم دوون، حيث يتحد بول أتريدس مع تشاني والفريمن أثناء شن حرب انتقامية ضد المتآمرين الذين دمروا عائلته.

ففي غمرة لحظة الاختيار بين حب حياته ومصير الكون المعروف، يسعى لمنع مستقبل رهيب هو وحده من يستطيع التنبؤ به.

الفيلم من بطولة تيموثي شالاميت، جوش برولين، ريبيكا فيرجسون، زيندايا.

سينما آيماكس بريمير – الشيخ زايد

سينما أركان محور ٢٦ يوليو – مول 6 أكتوبر

سينما زاوية ١٥ عماد الدين، وسط وسط البلد

سينما جلاكسى المعادي

سينما جلاكسى المعادي VIP

سينما سان ستيفانو مول

سينما فوكس سيتي سنتر