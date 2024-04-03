رابط التسجيل في منحة الطفل 2024 وشروط التسجيل في منحة الطفل 2024 في الجزائر

أكدت وزارة العمل والتضامن الاجتماعي على صرف منحة الطفل لبعض الأسر في الجزائر والتي يقصد بهذه منحة الأشخاص المحتاجين للدعم والأسر الفقيرة، وتبلغ هذه المنحة قيمة ألف وخمسمائة دينار جزائري، لذلك يتطلع الكثير من المواطنين التسجيل في منحة الطفل 2024 في الجزائر والاستفادة منها في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الكثير ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم كيفية التسجيل على منحة الطفل في الجزائر والاستفادة منها طبقًا لبعض الشروط والمعايير تابعونا.

التسجيل في منحة الطفل 2024 في الجزائر

أتاحت وزارة العمل الجزائرية طريقة إلكترونية يمكنك اتباعها عند التسجيل في منحة الطفل 2024 في الجزائر وذلك من خلال خطوات تتمثل في الآتي:

قم بالدخول على موقع وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية من هنا .

ثم اكتب البيانات المطلوبة عند تعبئة استمارة التقديم.

قم بتدوين بياناتك بطريقة صحيحة.

ثم اضغط على تسجيل فى منحة الطفل.

سوف تقوم الجهات المختصة بمراجعة ودراسة الطلب، ثم الرد عليه.

سيتم صرف المنحة في حال الموافقة على الطلب بقيمة من 1500 إلى 2000 دينار.

شروط منحة الطفل في الجزائر

كما سبق وأن تحدثنا أن هذه المنحة تقدم إلى بعض الفئات المحددة إن كنت منهم فعليك استيفاء هذه الشروط لكي تصبح مستحقًا لهذه المنحة:

أن يكون الطفل المعني بالحصول على الدعم من خلاله هو طفل جزائري.

أن يكون عمر الطفل يتراوح ما بين 6 أعوام إلى 18 عامًا.

شرط الإقامة داخل الجزائر حيث يجب أن يكون أسرة الطفل والطفل المعني مقيمان داخل الجزائر.

أن تكون أسرة الطفل مسجلة في نظام الضمان الاجتماعي مع تسديد الاشتراك الشهري بانتظام.

استيفاء شرط الدخل وهو ألا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة الحد الأدنى وهو 15000 دينار جزائري.

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