دعاء ليلة القدر 1445-2024.. أفضل الأدعية المستحب نطقها

دعاء ليلة القدر يرغب بمعرفته عدد كبير من المسلمين الآن، حيث ليلة وترية اليوم ليلة اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك، والدعاء مُحبب في هذه الليلة وأيضًا العشر الأواخر من الشهر الكريم، ورغم عدم وجود صيغة ثابتة للدعاء بتِلك الليالي، إلا أننا نذكر لكم بضعة صيغ للدعاء بها في هذه الساعات، دعونا نذكرها لكم.

دعاء ليلة القدر

حدد المولى عزوجل أن ليلة القدر هي واحدة من الليالي الفردية بالعشر الأخيرة من شهر رمضان ولكن لم يحدد أي ليلة تكون، ولهذا المسلمين ينتظرون الليالي الفردية على أحر من الجمر كل يوم، بحيث يتقربوا لله بالعبادة، ومن أعمال ليلة القدر هي إحيائها بالدعاء، ومن أشهر الأدعية المحبب نطقها في هذه الليلة ما يلي:

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إن كانت هذه الليلة ليلة القدر، فغير فيها قدري إلى الأجمل وتقبل صلاتي وصيامي وقيامي وركوعي.

اللهم استرني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

اللهم اغفر لي ما بقي وبارك لي فيما بقي واجعل خير أيامي يوم ألقاك ولا توفني إلا وأنت راضِ عني.

ليلة القدر 2024 متى؟

ليلة القدر ليلة من ليالي العشر الأواخر من الشهر الفضيل، وخصوصًا الليالي الفردية، حيث قد تكون ليلة يوم 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، فهي غير واضحة وغير مُحددة، وقد أخفاها الله ليستغل المسلمين والمسلمات العشر الأواخر من الشهر الكريم لقيام هذه الليالي والتقرب لله بالدعاء.

وبدايتها تكون بعد غروب الشمس ليلة يوم من الليالي الفردية، وتستمر إلى فجر اليوم، فعلي سبيل المثال إن كانت ليلة القدر اليوم، فإنها تبدأ بمغرب يوم 24 من رمضان وتستمر إلى فجر يوم 25 من شهر رمضان.