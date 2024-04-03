أفرح الآن بأغاني طيور بيبي..ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي للأطفال على النايل سات والعرب سات 2024

لا تزال قناة طيور الجنة بيبي تتصدر قائمة القنوات الناجحة في مجال الأطفال، وذلك لأنها مستمرة في تقديم محتوى نافع ومفيد يساهم في تربية الطفل وتثقيفه بالإضافة إلى غرس تعاليم الإسلام والأخلاق الحميدة والصفات الحسنة في عقول ونفوس الأطفال الصغار، وحرصت القناة على نشر هذه المعلومات المفيدة بطريقة سهلة وجذابة للطفل وذلك من خلال تقديم الأناشيد والأغاني المسلية والممتعة مما يجعل الأطفال يقبلون على متابعتها والاستفادة منها بكل شغف وسعادة، وهذه الأمور كان لها دور كبير في الشهرة والمحبة التي حظيت بها قناة طيور الجنة بيبي في الوطن العربي ليس فقط من قبل الأطفال الصغار وإنما حازت على إعجاب ورضا أولياء أمورهم أيضًا.

ما هو ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي على النايل سات

نذكر لكم في السطور القادمة أحدث بيانات تردد طيور الجنة بيبي:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

كما معامل الاستقطاب : أفقي.

أما معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ما هو أحدث تردد لقناة طيور الجنة على عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد قناة طيور الجنة بيبي: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات تثبيت تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024