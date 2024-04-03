موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا

ويستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة حاسمة عندما يلاقي سيمبا في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024 وكان الأهلي قد تأهل إلى دور الثمانية بصفته المتصدر لمجموعته التي ضمت يانج أفريكانز وشباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني واختارت لجنة الحكام التشادي الحاج بن محمد اللاهو لإدارة مباراة الإياب بالدور ربع النهائي بين الأهلي وسيمبا بدوري أبطال إفريقيا وعلى تقنية الفيديو سيتواجد الحكم الجابوني بيير غيسلان أتشو ويعاونه من جنوب أفريقيا الحكمة زينيث ماكاليما.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي وسيمبا في إياب دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة القادمة في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال إفريقيا 2024

ينقل دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية بدايةً من دور المجموعات أما الدوران التمهيديان فتنقل مبارياتهما على القنوات الخاصة بمستضيف المباراة.

لكن هناك بعض المشكلات في النسخة المقبلة جعلت الشكوك تثار حول ملكية بي إن سبورتس للحقوق وسط المشكلات القضائية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات “بي إن سبورتس” الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا

من المقرر أن تقوم مجموعة قنوات bein sport بنقلها مباراة الاهلي وسيمبا الناقل الحصري لبطولة دوري الأبطال وستكون المباراة مذاعة عبر قناة bein sport 6.

قناة bein sport 6

تردد القناة: 11054

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة سيمبا

في حراسة المرمي: مصطفي شوبير.

في خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

في خط الوسط: عمروالسولية، احمد نبيل كوكا، مروان عطية.

في خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، انتوني موديست.

اسعار تذاكر مباراة الاهلى وسيمبا التنزانى

وأعلن موقع تذكرتي عن فئات تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا والتي جاءت كالتالي:

المقصورة: 750 جنيه.

الدرجة الأولى يسار: 200 جنيه.

الدرجة الثالثة يسار 100 جنيه.

الدرجة الثالثة يمين: 100 جنيه.

إصابات الأهلي قبل لقاء سيمبا

تضم قائمة إصابات النادي الأهلي قبل لقاء سيمبا التنزاني محمد الشناوي، وإمام عاشور، وأليو ديانج، وياسر إبراهيم، وكريم نيدفيد، بجانب الثنائي محمود الزنفلي وعمر كم

ال عبدالواحد لعدم القيد في القائمة الإفريقية، كما تشهد قائمة النادي الأهلي عودة المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلى، بعدما خضع اللاعب لأشعة جديدة أثبتت جاهزيته للقاء الأهلي المقبل أمام سيمبا بعد التخلص من إصابته في العضلة الخلفية