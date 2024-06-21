“2000 دينار جزائري minha.anem.dz“ كيفية التسجيل في منحة الطفل 2024 بالجزائر والشروط اللازمة

صرحت الحكومة الجزائرية عن منحة الطفل وهي من أبرز برامج الدعم الذي تقدمه الدولة كل شهر لأطفال الأسر الفقيرة وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الاحتياجات التعليمية والصحية الخاصة بهم وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم، ولكن قامت بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على المنحة وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

منحة الطفل

للتسجيل على منحة الطفل يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الضمان الاجتماعي والتشغيل في الجزائر. من الصفحة الرئيسية قم بالدخول على خانة منحة الطفل. يتطلب منك ملء استمارة المنحة من خلال ادخال البيانات المطلوبة. قم بإرسال المستندات والأوراق المطلوبة. بمجرد النقر على زر إرسال الطلب سوف يتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المسؤولة وسوف يتم التواصل معكم.

شروط التسجيل في منحة الطفل

قامت الجهات المعنية بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في منحة الطفل والتي تتمثل في الآتي:

يجب أن ينتمي الطفل لفئة الأسر الفقيرة.

يشترط أن لا يقل عمر الطفل عن 6 سنوات ولا يزيد عن تسع سنوات.

يجب أن يكون الطفل جزائري الجنسية.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون الطفل يريد التسجيل على المنحة رغبة منه.

يشترط على الطفل المتقدم متواجد داخل الدولة بشكل دائم.

في حالة إذا كانت الأسرة المتقدمة لديها أي حالات مرضية يجب تقديم ما يثبت ذلك.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في منحة الطفل