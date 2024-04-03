“ميدو بيضرب لولو” .. تردد قناة وناسة بيبي 2024 بجودة HD على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات
المواطنين الآن يبحثون عن تردد قناة وناسة بيبي 2024 على جميع الأقمار الصناعية لأنها من القنوات العربية المهمة التي تقوم بالعمل على عرض عديد من الأغاني الخاصة بالأطفال، وذلك باللغة العربية وقد نوهت إدارة القناة عن جميع البيانات الخاصة بتردد القناة من خلال الصفحات الرسمية التي تتعلق بها بجميع المواقع الإلكترونية لكي يستطيع المواطنين متابعتها وفيما يلي سوف نرفق لكم ترددها الجديد.
تردد قناة وناسة بيبي 2024
قناة وناسة تتسم بأنها تعرض كثير من الأغاني التي تقوم بجذب الأطفال نحوها، ولولو تكون الشخصية الأساسية التي تقدم تلك الأغاني، ومن ضمن تلك الأغاني أغنية شو صار عند الدكتور يا لولو، وأيضًا أغنية لولو صارت شرطية، وكذلك أغنية دا دا ميدو، والعديد من الأغاني الأخرى، وتجدر الإشارة بأنه قد جاء تردد قناه وناسه الجديد على القمر الصناعي نايل سات كما يلي:
- التردد 1159
- معدل الاستقطاب عمودي
- القمر الصناعي نايل سات
- معدل الترميز 27500.
- الجودة: HD
خطوات ضبط تردد قناه وناسه 2024 على التلفاز
من الممكن أن يتم ضبط تردد قناة وناسة بسهولة باتباع النقاط الآتية:
- الذهاب الى جهاز الاستقبال عن طريق جهاز التحكم عن بعد.
- النقر على زر خيارات انطقي القمر الصناعي ليكون النايل سات.
- انتقي التثبيت اليدوي.
- أضف التردد الجديد الخاص بالقناة ومعامل الترميز وغيرهم من التفاصيل الأخرى.
- انقر على أيقونة موافق.
- انقر على زر حفظ، ومن ثم سيتم تنزيل القناة بجهاز الرسيفر المتعلق بك وسوف يكون بإمكانك مشاهدة كل ما يتم بثه على شاشة القناة.