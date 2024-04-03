“30 دينار تونسي“ شروط التسجيل في منحة 30 دينار تونس 2024 للأطفال دون ال ٦ سنوات

قامت دولة تونس بإطلاق الكثير من برامج الدعم المختلفة والتي من أبرزها منحة 30 دينار تونس وهو عبارة عن مبلغ مالي يتم منحه لأطفال الأسر المعوزة داخل الدولة كل شهر وذلك من أجل توفير الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة أفضل لهم مثل باقي أقرانهم من الأطفال ولكن يتم الحصول على المنحة وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

منحة 30 دينار تونس

تم إطلاق منحة 30 دينار تونس لأول مرة في عام 2022 من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية أي يتم صوفها للعام الثالث على التوالي وهي عبارة عن مبلغ مالي يصل قدره حتى 30 دينار كل شهر للطفل الواحد ويتم صرفه للأطفال الذين أعمارهم دون الست أعوام ولكن وفقا لما أوضحه رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي السيد إبرام بن إدريس أنه يتم صرف المنحة للأسر الفقيرة فقط، كما أوضحت الجهات المسؤولة أنه يستفيد من المنحة حوالي 138.000 أسرة داخل الدولة.

شروط التسجيل في منحة 30 دينار تونس

قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على منحة 30 دينار تونس والتي تكون كالتالي: