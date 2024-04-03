خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1446 عبر موقع نظام نور …. والشروط المطلوبة

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن فتح باب تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1446، وذلك من خلال موقع نظام نور التعليمي لكافة المدارس الحكومية والخاصة بالإضافة إلى مدارس تحفيظ القرآن والمدارس الدولية، وأعلنت وزارة التعليم السعودية عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الطلاب الراغبين في تسجيل بياناتهم للعام الدراسي الجديد 1446.

خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1446

حيث يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي 1446 في المدارس الحكومية والدولية الخاصة ومعاهد تحفيظ القرآن، وإليكم خطوات التسجيل…..

زيارة موقع نظام نور على الإنترنت.

اضغط على تسجيل حساب جديد لولي الأمر.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختر القائمة الرئيسية .

ثم اضغط على تسجيل طالب جديد.

ادخل رقم الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين .

ادخل رقم الإقامة للمقيمين بالمملكة.

حدد صلة القرابة بالمستخدم.

ادخل رقم هوية الطفل.

حدد جنسية الطفل وتاريخ الميلاد.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

اختر المدرسة أو المعهد الذي ترغب في التقديم إليه.

ثم اضغط على موافق على الشروط والأحكام.

في النهاية اضغط على “تسجيل”.

شروط قبول تسجيل طالب جديد بنظام نور للعام الدراسي 1446

وأعلنت الوزارة عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الطلاب الراغبين في التقدم للصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي الجديد 1446.