قـــدم هُنــــا douane.gov.dz.. التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف 2024 بالجزائر المديرية العامة للجمارك

قامت المديرية العامة للجمارك بإطلاق مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف وذلك من أجل مساعدة المواطنين في الحصول على فرص عمل ثابتة وتقليل نسبة البطالة داخل الدولة وتوفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الخاصة بهم، ولكن يجب العلم أنه يتم التقديم وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا رابط التسجيل على المسابقة.

مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف

قامت المديرية العامة للجمارك بإطلاق رابط إلكتروني يمكنك من خلاله التسجيل على مسابقة الجمارك وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولا يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمديرية العامة للجمارك. من القائمة الموضحة يرجى النقر على خانة الجمارك ومنها قم بالدخول على مسابقة الجمارك للتوظيف. قم بملء استمارة التوظيف من خلال إدخال البيانات المطلوبة. يرجى إرسال المستندات المطلوبة. يجب على المتقدم تسديد الرسوم المحددة. يشترط طباعة استمارة التقديم والاحتفاظ بها. أخيرا يجب الضغط على زر إرسال الطلب وسوف يتم التحقق من البيانات المدخلة من قبل الجهات المسؤولة.

ما هي شروط التسجيل في مسابقة الجمارك للتوظيف بالجزائر؟

قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من التسجيل في مسابقة الجمارك وهي: