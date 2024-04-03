“هتخرج وتسهر براحتك”.. موعد اجازة عيد الفطر 2024 للعاملين بالقطاع الحكومي وموعد استطلاع هلال شوال واجمل رسائل تهنئة العيد

موعد اجازة عيد الفطر 2024، الالاف من موظفي القطاع الحكومي والجهاز الاداري للدولة يبحثون عن موعد اجازة عيد الفطر 2024 الذي يعد واحدا من الاجازات الرسمية الذي يتم منح اجازة مدفوعة الاجر به، حيث لم يعد يفصلنا عن حلول أولى أيام عيد الفطر سوا أيام قليلة، واليكم عدد ايام اجازة عيد الفطر لموظفي القطاع العام.

موعد اجازة عيد الفطر 2024

ومن المقرر أن يكون موعد اجازة عيد الفطر 2024 بداية من يوم الاربعاء القادم الموافق العاشر من شهر ابريل الجاري وفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، ويترقب العاملين بالحكومة صدور قرار من رئيس الوزراء يحدد خلاله موعد إجازة عيد الفطر للعاملين بالحكومة وعدد أيام الإجازة، حيث أن هناك أخبار تفيد بأن سيتم اضافية يوم للاجازة بدلا من يوم الجمعة.

موعد استطلاع هلال شوال

ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من رمضان 1445 هجريا الموافق 2024/4/8 (يوم الرؤية)، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس بـ 12 دقيقة في مكة المكرمة و 10 دقائق في القاهرة وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (10- 11) دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (02: 20 دقيقة).

رسائل تهنئة عيد الفطر