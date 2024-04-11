“anem.dz هُنــــا 800 دينار“ كيفية التسجيل منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر والشروط المطلوبة “الوكالة الوطنية للتشغيل“

أطلقت الحكومة الجزائرية منحة المراة الماكثة في البيت وهو عبارة عن مبلغ شهري يتم صرفه للسيدات الأرامل والمطلقات داخل الدولة وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة أفضل لهم، ولكن يجب توافر مجموعة من الشروط من أجل الحصول على الدعم وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

منحة المرأة الماكثة في البيت

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل التسجيل على منحة المرأة الماكثة والاستفادة من 800 دينار كل شهر:

في بداية الأمر يجب عليك التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التشغيل بالجزائر.

يرجى تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

من الصفحة الرئيسية قم بالنقر على خانة منحة المرأة الماكثة في البيت.

يجب على المتقدمة ملء النموذج الخاص بالمنحة.

قومي بإرسال الأوراق المطلوبة وذلك من أجل التحقق من البيانات المدخلة.

أخيرا قومي بالنقر على زر إرسال الطلب وسوف يتم التواصل معكم من قبل الجهات المسؤولة.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر

قامت وكالة التشغيل بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في منحة المرأة الماكثة ومن أبرز تلك الشروط:

يجب أن يتعدى عمر المتقدمة 18 عام.

يشترط أن تكون المتقدمة من فئة الأرامل والمطلقات ويجب تقديم ما يثبت ذلك.

عدم امتلاك المتقدمة لأي أملاك باهظة الثمن.

يجب أن تكون المتقدمة لا تمتلك دخل شهري ثابت.

يشترط على المتقدمة أن تكون حاصلة على الجنسية الجزائرية ومتواجدة داخل الدولة بشكل دائم.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت