“التسجيل هُنـــــا الآن 𝐀𝐀𝐃𝐋 𝟑” كيفية وشروط التسجيل سكنات عدل 3 وكالة عدل aadl.com.dz

يتساءل الكثير من المواطنين داخل الجزائر عن مشروع سكنات عدل وهو عبارة عن وحدات سكنية مدعمة يتم توفيرها لأصحاب الدخل المتوسط ويتم تسديد قيمة الوحدة على شكل أقساط، ولكن يجب العلم أنه يتم التقديم على وحدات عدل وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات التسجيل على الوحدات السكنية.

سكنات عدل

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التسجيل على وحدات عدل والتي تكون كالتالي:

أولا يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوكالة عدل. من القائمة الموضحة يرجى الدخول على خيار عدل 3. قم بملء النموذج من خلال إدخال البيانات المطلوبة. يرجى إرفاق الوثائق المطلوبة. أخيرا قم بالضغط على زر تسجيل الطلب وسوف يتم التحقق من البيانات من قبل وزارة الإسكان وسوف يتم الرد عليكم بالقبول أو الرفض.

شروط التسجيل في سكنات عدل

قامت وكالة عدل بتوضيح مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم على وحدات عدل والتي تتمثل في التالي: