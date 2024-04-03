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“استعلم عن اسمك هنا” رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في العراق الوجبة الاخيرة … منصة مظلتي
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024
كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن تخصيص رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، والذي يعد من أهم وأشهر برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية التي تسعى من خلالها على دعم المواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، خاصة في ظل غلاء الأسعار التي تعاني منه عدد من الدول العربية ونخفيف العبء على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وأكد وزير العمل العراقي أن الوزارة تلقت عدد كبير من طلبات المواطنين للحصول على برنامح الرعاية الإجتماعية، إلا أنه لم يتم الموافقة إلا على الأشخاص والأسر التي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة وهي:
شروط الحصول على برنامج المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024
- يجب أن يكون المواطن المتقدم عراقي الجنسية ومقيم في العراق إقامة دائمة.
- ألا يكون غادر العراق على الأقل لمدة 6 شهور على الأقل.
- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عمره عن 60 عام للرجال.
- ولا يقل سن السيدات المتقدمات عن 15 عام ولا تزيد أعمارهن عن 55 عام.
- ألا يكون المتقدم موظف أو لديه دخل شهري ثابت.
- وأخيراً ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات وأملاك.
رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024
وأكدت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن تخصيص رابط للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية، وإليكم خطوات الإستعلام…..
- الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية.
- او الذهاب إلى منصة مظلتي.
- اختر “برنامج الرعاية الإجتماعية”.
- ثم اختر الوجبة المراد الاستعلام عنها.
- اضغط على “تحميل الكشوفات”.
- ثم انتظر ليتم الإنتهاء من تحميل الكشوفات.
- ثم ابحث عن اسم المواطن النراد الاستعلام عنه.