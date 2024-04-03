الوجبة الأخيرة.. اسماء الرعاية الاجتماعية pdf بعموم أقسام العراق بمظلتي للحماية spa.gov.iq/umbrella

اسماء الرعاية الاجتماعية pdf وتحديدًا الوجبة الأخيرة في العراق تشغل بال الكثير من المتقدمين والمتقدمات في البرنامج، بحيث يصل لهم مبلغ من الدعم كل شهر بقيمة تصل إلى 420 ألف دينار عراقي، وكانت الوجبة الأخيرة من الرعاية هي الوجبة السادسة، حيث نزلت الوجبة وبعدها بفترة نزل ملحق لها، وفي انتظار الآن الوجبة السابعة، وسوف نوضح لكم أبرز المعلومات الرسمية المتاحة عنها حتى الآن، فتابعوا.

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تم تجهيز كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية pdf الوجبة السابعة، ولكن لم يتم إعلان المشمولين بعد، حيث بينت وزارة العمل العراقية أن الكشوفات جاهزة ولكن في انتظار التخصيص المالي ليتم إعلان المشمولين بالوجبة، وللعلم أنه لا يوجد موعد محدد لإطلاق الوجبة بالوقت الراهن، ولكن حين وصول التخصيص سيتم إعلان المشمولين بـ الوجبة الأخيرة، وربما يتم إطلاق وجبة أو أكثر، فغير معلوم الآن، ولكن المعلوم أنها لم تعلن بعد وقريبًا سيصل التخصيص المالي من المالية العراقية وإعلان الوجبة.

طريقة تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية pdf

يتم إتاحة أسماء الوجبة الأخيرة من مشمولي الرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي، حيث كل محافظة مُخصص كشف بالمشمولين بها، ويقوم المستعلم بتحميل ملف محافظته وفتحه باحثًا بالاسم أو الرقم الوطني عن مدى شموله، وتأتي طريقة التنزيل للكشوفات لمشمولي الرعاية بعد طرحها بالخطوات التالية: