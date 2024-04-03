“شجع الاحمر”.. استقبل القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا
القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا
القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا، يبحث الالاف من مشجعي المارد الاحمر على القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا 2024 عبر محرك البحث “جوجل”، حيث من المقرر أن تقام المباراة مساء الجمعة القادمة على الاراضي المصرية وسط حضور جماهيري كبير من قبل جمهور الاهلي، واليكم طريقة تنزيل تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا.
القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا
أما عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني، فمن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة اون تايم سبورت الارضية نظرا لأن المباراة مقامة على استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر، وقد تمكن الأهلي من حسم نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت على الاراضي التنزانية لصالحه بهدف نظيف من توقيع أحمد نبيل كوكا، ويسعى الاهلي خلال مباراة القادمة لحسم صعوده إلى الدور التالي والمنافسة على اللقب من اجل اسعاد جماهيره، ويمكنك استقبال تردد قناة تايم سبورت التردد الأرضي:
- التردد الرقمي الأرضي: UHF32.
- التردد التماثلي الأرضي: UHF9.
طريقة ضبط تردد قناة اون تايم سبورت الارضي
ويمكنك استقبال تردد قناة اون تايم سبورت الارضي ومتابعة المباراة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- تأكد من أن لديك اريال هوائيًا داخليًا أو خارجيًا متصلًا بجهاز التلفزيون الخاص بك.
- الآن قم بفتح قائمة القنوات على جهاز التحكم عن بعد.
- اختر «بحث تلقائي» أو «بحث يدوي».
- إذا اخترت «بحث تلقائي»: سيقوم جهاز التلفزيون بالبحث عن جميع القنوات المتاحة، انتظر حتى يكتمل البحث، ستظهر قناة تايم سبورت في قائمة القنوات.
- وفي حالة اختيار البحث اليدوي
- أدخل التردد التالي الخاص بالقناة والمذكور في السطورة التالية، ثم اختر «موافق»، ستظهر قناة تايم سبورت في قائمة القنوات.