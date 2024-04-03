” سلي أطفالك وارتاحي من زنهم” تردد قناة طيور الجنة الجديد على الأقمار الصناعية بجودة عالية ..

قناة طيور الجنة واحدة من أشهر قنوات الأطفال التي نالت شعبية كبيرة من بين القنوات الأخرى وذلك لما تتمتع به من محتوى هادف وممتع للأطفال والكبار، حيث يتابعها العديد من الصغار وكذلك ربات المنزل وتترقبها الأطفال الصغار الذين يبحثون عن أناشيدها المحببة لديهم، من أجل ذلك فكثير من الآباء والأمهات يبحثون عن تردد قناة طيور الجنة الجديد للاستمتاع بمشاهدة ممتعة، سوف نوافيكم بكل ما هو جديد لطيور الجنة وكيفية ضبط ترددها الجديد على القمر الصناعي النايل سات والعرب.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات

في الآونة الأخيرة نالت قناة طيور الجنة إعجاب الجميع من الصغار والكبار وذلك لأنها تمنح فئة هائلة من الأناشيد والمنوعات التي تعمل على إدخال السرور والبهجة على الطفل العربي، وتساعد في تعلم الصغار القيم الإسلامية والأخلاق الحميدة بالإضافة أنها تطور من القدرات الفكرية، لذلك جئنا إليك تردد قناة طيور الجنة الجديد والذي يكون كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: ١١٢٧٤.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠

معامل الاستقطاب: افقي

تصحيح الخطأ: ٣/٤

أما بالنسبة للتردد عل القمر الصناعي العرب سات

تردد القناة: ١١٣١٠

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠

معامل الاستقطاب: عمودي

تصحيح الخطأ: ٣/٤

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد

كثير من الآباء والأمهات يسعون في البحث عن قنوات للصغار بهدف تنمية مهاراتهم العقلية وتعلم السلوكيات الإيجابية وأن تكون مناسبة لعقول الصغار، لذلك اختاروا قناة طيور الجنة، ولكي يتم ضبط تردد القناة الجديد على التلفاز يتم اتباع الآتي: