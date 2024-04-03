“مستني ايه الحق استثمر فلوسك” .. شهادات البنك الاهلي 2024 بعائد يصل حتى 30%

نسب البحث ترتفع جدا من جانب الأشخاص المستثمرين الذين هم مهتمين بالأمور الخاصة بالبنوك وأيضا الاستثمارات وذلك حول شهادة البنك الاهلي 2024، فتجدر الإشارة بأن البنك قام بالتنويه أنه توجد شهادات جديدة تكون ثلاثة أعوام متناقضة وذلك بسعر سنوي بمعدل يبلغ حتى 30% في العام الأول، وفيما يلي سوف نرفق لكم جميع ما يتعلق بذلك.

شهادات البنك الاهلي 2024

تم إصدار شهادات البنك الاهلي 2024 الذي يكون العائد الخاص بها يبلغ حتى 30% بالتحديد عقب تنفيذ القرار الذي قام البنك بإصداره وذلك بزيادة الفائدة بمعدل 6%، كذلك أن البنك قد نوه في يوم الأربعاء الذي مضى 7 مارس 2024 على أن هناك شهادات ادخارية لجميع العملاء الفائدة الخاصة بها 30% حتى عام، ولابد لمن يشتري تلك الشهادات أن يملك حساب شخصي مفتوح بالبنك الحد الأدنى 1000 جنيه مصري.

أماكن شراء شهادات البنك الأهلي المصري

قام البنك الأهلي المصري بتوفير شهادة جديدة متناقضة حتى ثلاثة أعوام العام الأول نسبته 30% والعام الثاني 25% أما العام الثالث 20%، وقد تم تغيير سعر العائد بتلك الشهادات الخاصة بالبنك الأهلي البلاتينية لمدة ثلاثة أعوام دورية صرف العائد الخاص بها كل شهر، كذلك أن المعدل في العام الأول نسبته تبلغ حتى 26% وتبلغ في العام الثاني 22% أما في العام الثالث تبلغ حتى 18% وتجدر الإشارة بأنه من الممكن أن يتم شراء الشهادات من كل فروع البنك التي توجد في كل المحافظات المصرية المختلفة أو من الممكن أن يتم شرائها عن طريق الموقع الرسمي المتعلق بالبنك، كما أنه من الممكن أن يتم الشراء عن طريق التطبيق المتعلق بالبنك بالهواتف المحمول.